تغییر مسیر 11.5 کیلومتر خط انتقال نفت در لرستان/ خطر از مناطق مسکونی دور شد

مهرداد حقیقیان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: 11.5 کیلومتر خط لوله انتقال نفت 14 اینچ عبوری از استان حد فاصل مراکز انتقال نفت شهدای تنگ فنی و شهید قلندری تغییر مسیر داده شد.

وی عبور خط لوله قدیم انتقال نفت از مناطق مسکونی و شهرک های مجاور شهر خرم آباد، دو بار تلاقی با جاده کمربندی و همچنین عبور از رودخانه مسیر را دلیل اجرای این عملیات عنوان کرد.

رئیس واحد مهندسی نگهداری و تعمیرات خط شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان گفت: شرایط مسیر خط لوله قدیم به گونه ای بود که در صورت بروز حوادث احتمالی، خسارات غیر قابل جبرانی ایجاد می شد، به همین دلیل خط لوله با مسیر جدید به صورت کاملا ایمن جایگزین خط لوله قدیمی شد.

حقیقیان یادآور شد: تغییر مسیر 11.5 کیلومتر خط لوله توسط پیمانکار اجرا و اتصال نهایی و تخلیه خط نیز توسط شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان انجام شد.

بنابر این گزارش منطقه لرستان به عنوان یکی از مناطق یازده گانه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران از اهمیت و جایگاه ویژه ای در صنعت نفت کشور برخوردار است تا جایی که از آن به عنوان گذرگاه اصلی نفت کشور یاد می شود.

قرار گرفتن این منطقه در مسیر خطوط لوله جنوب به شمال کشور، تأمین سوخت مورد نیاز لرستان و استان های همجوار و همچنین تأمین خوراک پالایشگاه های تهران، کرمانشاه، اراک و تبریز اهمیت منطقه را صد چندان کرده است.

در حال حاضر در کل کشور حدود 14 هزار کیلومتر خطوط لوله انتقال نفت وجود دارد که تقریباً یک هزار کیلومتر از این خطوط انتقال نفت در منطقه لرستان قرار گرفته و این مسئله به خوبی نشانگر اهمیت این منطقه در صنعت نفت کشور است.

حوزه استحفاظی منطقه لرستان شامل چهار مرکز انتقال نفت شهدای تنگ فنی، شهید سیفی، شهید عادلی و شهید قلندری و دو تأسیسات نفتی شهید کوگانی و شهید جعفرزاده است که در این میان مرکز شهدای تنگ فنی یکی از بزرگترین واحدهای صنعت نفت و مراکز انتقال مواد نفتی در خاورمیانه به شمار می رود.