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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۲

نشت محدود نفت‌گاز در خط لوله آبادان-اهواز مهار شد

نشت محدود نفت‌گاز در خط لوله آبادان-اهواز مهار شد

اهواز - مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خوزستان از شناسایی و مهار نشت محدود نفت‌گاز در خط لوله ۱۲ اینچ آبادان - اهواز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد حقیقیان شام‌گاه امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای گفت: این حادثه شامگاه سه‌شنبه ۱۴ مهر در پی ایجاد انشعاب غیرمجاز توسط سارقان مواد نفتی رخ داد که با شناسایی سریع سامانه‌های پایش فشار و جریان، عملیات انتقال متوقف و تیم‌های عملیاتی و حراستی به محل اعزام شدند.

وی افزود: با اقدام فوری کارکنان، عملیات ایمن‌سازی، مهار نشت، ترمیم خط و پاکسازی محل در کوتاه‌ترین زمان انجام شد و خط لوله هم‌اکنون در مدار بهره‌برداری قرار دارد.

حقیقیان تأکید کرد: اقدامات حفاظتی برای جلوگیری از تکرار این‌گونه سرقت‌ها با همکاری مراجع قضایی و انتظامی در حال انجام است.

کد مطلب 6971242

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