به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مرتضی موسوی عصر شنبه در بازدید از جلسات قرآنی شهر میامی ضمن بیان اینکه روزه شفا بخش جسم است افزود: روزه فواید جسمی و روحی فراوانی برای انسان در بردارد.
وی تصریح کرد: نتایجی چون کم شدن چربیهای ذخیره، کم شدن میزان چربی خون و کلسترول و نیز فعال شدن سیستم ایمنی بدن از فوائد روزه داری است.
امام جمعه میامی تصریح کرد: علاوه بر اثرات مفید جسمانی که روزه برای فرد به ارمغان میآورد، امساک و خودداری از خوردن و نوشیدن بر نفس و روح افراد نیز تأثیر فوقالعادهای برجای میگذارد.
موسوی با بیان اینکه فواید روزه از نظر اسلام برای کمال نفس و دستیابی به معرفت فواید بیشماری دارد اظهار داشت: پیامبر اکرم (ص) میفرماید: به وسیله گرسنگی و تشنگی با نفس خویش مبارزه کنید که پاداش آن همچون جهاد در راه خداست.
مسئول کانون فرهنگی تبلیغی میامی نیز در این بازدید با تاکید بر اهمیت روزه داری برای انسان گفت: بيان فوائد بهداشتي روزه از زبان اطبّاء باعث علاقه مندي بيشتر روزه داران به اين فريضه مهم مي شود.
حجت الاسلام مجید بخشی در خاتمه افزود: یکی از اثرات عجیب روزه صفای نفس است چرا که پرخوری باعث میشود که بخار مغز زیاد و چیزی شبیه مستی بر انسان عارض و قلب از فکر و سرعت انتقال سنگین شود، اما گرسنگی موجب صفا و رقت قلب میشود و آنرا برای استمرار فکر که نتیجه آن معرفت است مهیا میکند.
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