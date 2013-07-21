سرکوب اعتراضات محبوبیت حزب اردوغان را کاهش داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، محوبیت حزب عدالت و توسعه در مقایسه با سال 2012 میلادی 9 درصد کاهش و در مقابل، محبوبیت احزاب رقیب در میان مردم ترکیه افزایش یافته است.

دلیل این کاش محبوبیت، سرکوب تظاهراتی بوده که در استانبول و دیگر شهرهای ترکیه در اعتراض به سیاستهای دولت برگزار می شدند.

بر اساس نظرسنجی موسسه تحقیقاتی "سونار" اگر امروز در ترکیه انتخابات برگزار شود، عدالت و توسعه 44.1 درصد از آرا را به دست می آورد که این رقم در مقایسه با فوریه سال 2012 میلادی 9 درصد کاهش یافته است.

این موسسه در سال گذشته نظرسنجی مشابهی را انجام داده بود و نتایج آن نشان می داد که در صورت برگزای انتخابات، حزب عدالت و توسعه به رهبری "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه 53.2 درصد از آرا را به دست می آورد.

نتایج این نظرسنجی همچنین نشان می دهد که میزان آرای حزب جمهوریخواه خلق به عنوان اصلی ترین رقیب عدالت و توسعه 28.2 درصد، و حزب جنبش ملی 16.3 درصد خواهد بود اگر انتخابات همین امروز در ترکیه برگزار شود.

حزب عدالت و توسعه در انتخابات قبلی که در تاریخ 12 ژوئن 2011 برگزار شده بود 49.8 درصد از آرا را به دست آورده بود. به گفته مدیر موسسه سونار، چگونگی برخورد پلیس با معترضان و همچنین سخنان اردوغان علیه تظاهرات کنندگان سبب کاهش محبوبیت عدالت و توسعه در میان مردم شده است.