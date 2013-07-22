به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته یکشنبه 31 تیرماه، انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس میزبان هنرمندان این حوزه بود که برای صرف افطار گردهم جمع آمده بودند.
سخنران این مراسم حبیبلله صادقی هنرمند نقاش و دبیرکل سومین جشنواره هنر مقاومت بود که گفت: کسی نمیتواند حق را خاموش کند و قطعا جشنواره ما مخاطبان جدی و جدیدی در سراسر جهان خواهد داشت زیرا به دور از شعار و همراه با قرائتهای مردمی حرکت خواهیم کرد.
وی افزود: در شرایطی که تحریمها به صورت ناآگاهانه تمام بدیها و کجیها را به سمت انقلاب اسلامی هدایت میکند اگر ما هدفمند بودن جشنواره جهانی هنر مقاومت و کیفیت این آثار را قبول کنیم به واقع به جایگاه حقیقی آن پی خواهیم برد.
دبیر سومین جشنواره مقاومت با اشاره به برگزاری موفق دو دوره پیشین این جشنواره و انتشار مجموعه کتابهای آن توضیح داد: با مشاهده کتاب اول و دوم شاهد یک اتفاق بزرگ و به سامان هستیم و جشنواره سوم نیز در شرایطی که فرهنگ و هنر اسلامی در نهایت مظلومیت مورد تهاجم دشمنان قرار گرفته است، حرکت خود را ادامه خواهد داد.
وی ادامه داد: سومین جشنواره در حالی برگزار میشود که این گردهمایی با همکاری انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس جامعه هنرمندانی را که در پی کشف حقیقت، آرا و منزلت انقلاب اسلامی هستند هدف قرار داده است.
مدیر اسبق دفتر امور هنرهای تجسمی معاونت هنری ارشاد جشنواره امسال را به خاطر اضافه شدن نگارگری، خوشنویسی، هنر جدید و بخش پژوهش هنر جشنوارهای ویژهتر نسبت به دورههای قبلی دانست و بیان کرد: امسال جشنوارهای به مراتب بزرگتر از جشنواره سالهای قبل خواهیم داشت.
صادقی در پایان با گلایه از مدیران و سردمدارن حکومتهای کشورهای پیرامون در قبال هنرمندان خود گفت: مدیران کشورهای پیرامون ما، هنرمندان و روشنفکران خود را ایزوله کردهاند و نمیگذارند آنها با ما در ارتباط باشند ولی مرز آرمانهای انسانی هنرمندان که در پشت قلمهای آنها نهفته است، فرشتهفام حرکت کرده و مخاطبان خاص خود را پیدا میکند.
در این برنامه هنرمندانی چون محمدعلی بنیاسدی، فریدون ناصری (مدیر موسسه صبا وابسته به فرهنگستان هنر)، غلامعلی طاهری، احمدرضا دالوند، احمد وکیلی، کاظم چلیپا، طاهر شیخالحکمایی، سید عباس میرهاشمی، حسین مسافر آستانه و اصغر کفشچیان مقدم حضور داشتند.
نظر شما