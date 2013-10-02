به گزارش خبرگزاری مهر، سید مسعود شجاعی طباطبایی، دبیر بخش کارتون و کاریکاتور سومین جشنواره جهانی هنر مقاومت گفت: در این دوره از جشنواره بخش کاریکاتورهای چهره اشقیا که یکی از دیدنی‌ترین بخش‌های این دوره است و آثار بسیار خوبی هم از ایران و هم در بخش بین الملل به دستمان رسیده به بخش کاریکاتور سومین دوره از جشنواره جهانی هنر مقاومت اضافه شده است.

وی به تکنیک‌هایی که هنرمندان این بخش از آن برای ارائه اثر خود بهره گرفته‌اند اشاره کرد و افزود: در طی چند سال اخیر استفاده از تکینیک دیجیتال با توجه به گسترش نرم افزارهای کامپیوتری بسیار افزایش یافته است و بدین طریق توانمندی هنرمندان هم بسیار بالاتر رفته است.

وی یادآور شد: البته این اتفاق در ایران نسبت به سایر کشورها بیشتر است و از سوی دیگر هم هنرمندان تنها در تهران متمرکز نیستند و در سایر شهرستان‌ها هم هنرمندان بسیار خوب و مثال زدنی داریم که مشغول فعالیت هستند.

شجاعی طباطبایی با اشاره به اینکه موضوع مقاومت ارزشی است و خیلی‌ها تصور می‌کنند مفاهیمی با موضوع مقاومت حالت تبلیغی دارد، بیان کرد: شاید به این دلیل خیلی‌ها تصور کنند که حضور هنرمندان در جشنواره کمرنگ خواهد بود، اما هنرمندان نه تنها حضور کمرنگی نداشتند بلکه شاهد حضور پررنگ و موثری از سوی هنرمندان بودیم.

این کاریکاتوریست ایرانی ادامه داد: علاوه بر این مسؤولان و دست اندرکاران همواره زحمت می‌کشند تا جشنواره نسبت به دوره های قبل به خوبی برگزار شود و خوشبختانه این اتفاق محقق شده و جشنواره ای به معنای واقعی کلمه پویا را شاهد خواهیم بود. همچنین بسیاری از جشنواره‌ها در حد یک نمایشگاه باقی می‌مانند ولی جشنواره جهانی هنر مقاومت تنها یک نمایشگاه صرف نیست و در تمام بخش‌ها پویاست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر اینکه زمان برگزاری جشنواره کاملا مناسب است از طرفی مکان برپایی نمایشگاه یعنی مجموعه فرهنگی هنری صبا از نظر فضایی که دارد نیز بهترین محل برای برگزارای این جشنواره محسوب می شود.

سومین جشنواره جهانی هنر مقاومت با ریاست جواد جباری و دبیرکلی حبیب‌الله صادقی، آذر ماه امسال به ابتکار بنیاد فرهنگی روایت و انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس در 12 رشته گوناگون شامل نقاشی، طراحی و چاپ دستی، نگارگری، نقاشیخط، تصویرسازی، پوستر، عکاسی، کاریکاتور، طرح‌های حجمی، انیمیشن، هنرهای جدید و مفهومی برگزار می‌شود.