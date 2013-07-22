پنجمین دور مذاکرات رهبران دو کره آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، کره جنوبی و کره شمالی امروز دوشنبه پنجمین دور مذاکرات خود را درباره ازسرگیری فعالیت کائه سانگ آغاز کردند.

گفته می شود هیئت سه نفره مذاکرات خود را امروز ساعت 10 صبح به وقت محلی در منطقه کائه سانگ آغاز کرده و درباره چگونگی آغاز فعالیت این مجتمع رایزنی می کنند.

مذاکرات اخیر رهبران دو کره درباره ازسرگیری فعالیت منطقه صنعتی کائه سانگ درحالی به شکست انجامید که این مجتمع نقش قابل توجهی را در اقتصاد دو کشور بازی می کند، اما با افزایش تنش ها در شبه جزیره کره از آوریل گذشته تاکنون فعالیت این مجتمع صنعتی نیز متوقف شده است.

سو هو نماینده ارشد هیئت کره جنوبی در یک گفتگوی تلویزیونی نیز خواستار ارائه توضحیات لازم کره شمالی درباره ورشکستگی شرکت‌های کره جنوبی به دلیل بستن یک جانبه این مجتمع و دادن ضمانت درباره عدم تکرار این حادثه شد.