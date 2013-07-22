همبستگی یک جمعیت اروپایی با سوریه/ حمایت 70 درصد ملت سوریه از اسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، "پاتریک ووندراگ" نماینده جمعیت اروپایی همبستگی با مردم سوریه در جمهوری چک گفت: آنچه در سوریه رخ می دهد تجاوز و مداخله خارجی است که علیه یک دولت مستقل در جریان است و آنگونه که برخی از رسانه ها و سیاستمداران می پندارند، جنگ داخلی نیست.

ووندراگ درباره اقداماتی که در ابراز همبستگی با مردم سوریه در پراگ پایتخت این کشور صورت گرفت، گفت: هدف این جمعیت ابراز همبستگی با ملتی است که از مداخله های خارجی رنج می برند.

وی با بیان این مطلب افزود: هدف دیگر این جمعیت، حمایت از بشار اسد رئیس جمهور سوریه است که بیش از 70 درصد مردم این کشور حامی وی هستند.

نماینده این جمعیت در پایان تاکید کرد: سوریه از دو سال پیش تا کنون با جنگی روبرو است که تروریستهای مورد حمایت آمریکا و اتحادیه اروپا آن را آغاز کرده اند

خاطر نشان می شود جمعیت اروپایی همبستگی با مردم سوریه روز گذشته در پراگ تجمعی را در ابراز همبستگی با مردم سوریه و مقابله با تندروی و تروریسم در این کشور برگزار کردند.