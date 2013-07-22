سعودی ها به دنبال حذف ترکیه از بازی های منطقه ای

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه عربی پرس در گزارشی با اشاره به شرایط حاکم بر شمال سوریه و درگیری های کردها با تروریستهای جبهه النصره از تلاش برخی برای بهره برادری از درگیری های موجود برای فشار به ترکیه برای برقراری توازن جدید با هدف تضعیف آنکارا و گرفتار کردن آن در مشکلات داخلی و منطقه ای خبر داد.

این پایگاه به نقل از برخی منابع آگاه آورده است: برخی کشورها از جمله عربستان و امارات و نیز برخی کشورهای غربی در راستای تضعیف ترکیه گام بر می دارند.

این منابع علت تلاشهای سعودی و امارات در درگیر کردن ترکیه در آشوب را به تجربه اخیر ترکیه و ایفای نقشی قوی در منطقه دانسته است و اینکه این کشورها افزایش نفوذ ترکیه را خطری برای رژیمهای عربی به شمار می آورند.

منابع فوق افزودند: هنگامی که شبکه العربیه وابسته به عربستان سعودی به پوشش گسترده حوادث استانبول می پردازد و آن را به مثابه یک انقلاب مردمی بزرگ قلمداد می کند، فیلمهای مستند پخش می کند و درهای این شبکه را به روی مخالفان ترک گشوده است به خوبی اهداف عربستان آشکار می شود.