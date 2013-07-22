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۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۵۰

عربی پرس گزارش داد؛

سعودی ها به دنبال حذف ترکیه از بازی های منطقه ای

سعودی ها به دنبال حذف ترکیه از بازی های منطقه ای

برخی منابع از تلاش سعودی ها برای درگیر کردن ترکیه در مشکلات داخلی و خارجی با هدف کاستن از نقش منطقه ای آن خبر داده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه عربی پرس در گزارشی با اشاره به شرایط حاکم بر شمال سوریه و درگیری های کردها با تروریستهای جبهه النصره از تلاش برخی برای بهره برادری از درگیری های موجود برای فشار به ترکیه برای برقراری توازن جدید با هدف تضعیف آنکارا و گرفتار کردن آن در مشکلات داخلی و منطقه ای خبر داد.

این پایگاه به نقل از برخی منابع آگاه آورده است: برخی کشورها از جمله عربستان و امارات و نیز برخی کشورهای غربی در راستای تضعیف ترکیه گام بر می دارند.

این منابع علت تلاشهای سعودی و امارات در درگیر کردن ترکیه در آشوب را به تجربه اخیر ترکیه و ایفای نقشی قوی در منطقه دانسته است و اینکه این کشورها افزایش نفوذ ترکیه را خطری برای رژیمهای عربی به شمار می آورند.

منابع فوق افزودند: هنگامی که شبکه العربیه وابسته به عربستان سعودی به پوشش گسترده حوادث استانبول می پردازد و آن را به مثابه یک انقلاب مردمی بزرگ قلمداد می کند، فیلمهای مستند پخش می کند و درهای این شبکه را به روی مخالفان ترک گشوده است به خوبی اهداف عربستان آشکار می شود.

کد مطلب 2102224

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