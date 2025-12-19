  1. استانها
  2. اردبیل
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۸

کوهی: هوای پایدار و شب‌های یخبندان در راه است

کوهی: هوای پایدار و شب‌های یخبندان در راه است

اردبیل_ مدیر کل هواشناسی استان اردبیل گفت: آسمان استان در سه روز آینده عمدتاً صاف، اما شب‌ها و صبح‌ها به‌ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی یخبندان خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل ظهر جمعه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: براساس نقشه‌های هواشناسی، طی سه روز آینده با حاکمیت الگوی پایدار جوی، شرایط جوی در سطح استان نسبتاً ۸ پایدار بوده و در طول روزها آسمان استان غالباً صاف همراه با وزش ملایم باد خواهد بود.

ضمن اینکه به دلیل ماندگاری پرفشار سطح زمین در منطقه، در ساعات شبانه و اوایل صبح هوای سرد و یخبندان (بویژه در مناطق جنوبی و مرکزی استان با کمینه دمای ۲ الی ۶ درجه سلسیوس زیر صفر) پیش بینی می‌شود.

روزهای دوشنبه و سه شنبه (۱ و ۲ دی) با گذر موج ضعیفی از شمال غرب کشور، آسمان بیشتر مناطق استان نیمه ابری تا ابری بوده و ضمن وزش باد، دمای هوا نیز بطور نسبی افزایش می‌یابد.

کد خبر 6694716

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها