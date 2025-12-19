به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل ظهر جمعه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: براساس نقشه‌های هواشناسی، طی سه روز آینده با حاکمیت الگوی پایدار جوی، شرایط جوی در سطح استان نسبتاً ۸ پایدار بوده و در طول روزها آسمان استان غالباً صاف همراه با وزش ملایم باد خواهد بود.



ضمن اینکه به دلیل ماندگاری پرفشار سطح زمین در منطقه، در ساعات شبانه و اوایل صبح هوای سرد و یخبندان (بویژه در مناطق جنوبی و مرکزی استان با کمینه دمای ۲ الی ۶ درجه سلسیوس زیر صفر) پیش بینی می‌شود.



روزهای دوشنبه و سه شنبه (۱ و ۲ دی) با گذر موج ضعیفی از شمال غرب کشور، آسمان بیشتر مناطق استان نیمه ابری تا ابری بوده و ضمن وزش باد، دمای هوا نیز بطور نسبی افزایش می‌یابد.