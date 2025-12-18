https://mehrnews.com/x39Vbc ۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱:۲۶ کد خبر 6694389 استانها فارس استانها فارس ۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱:۲۶ بارش برف در اقلید فارس اقلید- بارش برف از ساعاتی قبل در نقاط مختلف شهر اقلید آغاز شده و همچنان ادامه دارد. دریافت 7 MB کد خبر 6694389 کپی شد مطالب مرتبط بارش برف در خانه زنیان شیراز بارش برف گردنه غنیمی جاده خرامه-سروستان بارش برف در گردنه موک شهرستان فیروزآباد مهگرفتگی شدید در آباده فارس بارش برف صدرا و قلات شیراز را سفیدپوش کرد شروع بارش برف در شهرستان اقلید برچسبها بارش برف برف و کولاک برف بارش باران سامانه بارشی اقلید
