۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱:۲۶

بارش برف در اقلید فارس

اقلید- بارش برف از ساعاتی قبل در نقاط مختلف شهر اقلید آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

کد خبر 6694389

