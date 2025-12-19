  1. استانها
  2. اصفهان
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۷:۲۸

هوای اصفهان برفی و پاک است

هوای اصفهان برفی و پاک است

اصفهان- شاخص کیفیت هوای برفی اصفهان صبح جمعه ۲۸ آذر ماه با میانگین ۳۴ AQI وضعیت پاک را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۶ ایستگاه سنجش فعال منتهی به هفت صبح جمعه بیست و هشتم آذرماه با میانگین ۳۴ AQI برای دومین روز پیاپی در وضعیت پاک ثبت شد.

شهر اصفهان از ابتدای سال جاری تاکنون طی ۹ ماه تنها پنج روز هوای پاک تجربه کرده که سه روز آن در ماه آذر و در پی فعالیت سامانه‌های بارشی طی دو هفته اخیر بوده است.

هوای شهر اصفهان، در ساعت انتشار این گزارش برفی است. بارش برف از پنجشنبه شب به صورت خفیف و پراکنده آغاز شد و همچنان ادامه دارد. هواشناسی اصفهان اعلام کرده فعالیت سامانه سرد بارشی تا اواخر وقت امروز در سراسر مناطق استان ادامه می‌یابد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۲۵، خیابان پروین اعتصامی و فیض ۳۶، بزرگراه خرازی ۳۵، دانشگاه صنعتی ۹، زینبیه و فرشادی ۲۹، سپاهان شهر ۳۳، کردآباد ۲۶، میرزا طاهر ۱۰، ولدان ۲۷ و هزار جریب ۳۴ AQI وضعیت پاک را نشان می‌دهد.

شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه خیابان احمدآباد با عدد ۶۹، خیابان ۲۵ آبان ۵۱ و خیابان‌های رهنان و کاوه ۵۴ AQI در وضعیت قابل قبول است.

امروز هوای خمینی‌شهر، زرین‌شهر و قهجاورستان در وضعیت پاک و در مبارکه و شاهین‌شهر قابل قبول است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

کد خبر 6694429

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • آرزو IR ۰۹:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      17 1
      پاسخ
      الحمدلله خداوکیلی باید همه جامردم شادی کنن نقل ونبات وشکلات وشیرینی پخش کنندهزاران مرتبه خداراسپاس برای این نعمت سفید برفی اصفهان وکشورمان ایران به امیدجان گرفتن اقتصادایرانمان
    • هموطن IR ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      4 0
      پاسخ
      خدا را بابت این نعمت زیبا هزاران هزار بار شکر سجده شکر بجا اوریم
    • IR ۱۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      4 1
      پاسخ
      خداراشکر لطفاً کمتر از وسیله نقلیه استفاده کنیم تا استمرار داشته باشه هوای پاک و کارخانجات آلاینده را رصد کنید کمتر آلودگی به باز بیارثن
    • مرتضی IR ۱۲:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      3 0
      پاسخ
      پروردگارا ممنون از این بارندگیهای آذر امسال که دل مردم شاد کردی.امکانش هست لطف کنی اینقدر امسال برف و باران به ایران عزیز بیاری که تمام سدهای کشور لبریز از آب و رودخانه ها پر آب و آب های زیر زمینی پر آب بشن.انشالله.انشالله.انشالله.
    • دلار IR ۱۶:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      0 1
      پاسخ
      خدارو شکر که از نصف شب تا الان داره برف میاد❤❄️❄️❄️❄️
    • س IR ۱۸:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      0 0
      پاسخ
      چرا فردا ادارات تعطیل نیستن

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها