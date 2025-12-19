هوای اصفهان برفی و پاک است

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۶ ایستگاه سنجش فعال منتهی به هفت صبح جمعه بیست و هشتم آذرماه با میانگین ۳۴ AQI برای دومین روز پیاپی در وضعیت پاک ثبت شد.

شهر اصفهان از ابتدای سال جاری تاکنون طی ۹ ماه تنها پنج روز هوای پاک تجربه کرده که سه روز آن در ماه آذر و در پی فعالیت سامانه‌های بارشی طی دو هفته اخیر بوده است.

هوای شهر اصفهان، در ساعت انتشار این گزارش برفی است. بارش برف از پنجشنبه شب به صورت خفیف و پراکنده آغاز شد و همچنان ادامه دارد. هواشناسی اصفهان اعلام کرده فعالیت سامانه سرد بارشی تا اواخر وقت امروز در سراسر مناطق استان ادامه می‌یابد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۲۵، خیابان پروین اعتصامی و فیض ۳۶، بزرگراه خرازی ۳۵، دانشگاه صنعتی ۹، زینبیه و فرشادی ۲۹، سپاهان شهر ۳۳، کردآباد ۲۶، میرزا طاهر ۱۰، ولدان ۲۷ و هزار جریب ۳۴ AQI وضعیت پاک را نشان می‌دهد.

شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه خیابان احمدآباد با عدد ۶۹، خیابان ۲۵ آبان ۵۱ و خیابان‌های رهنان و کاوه ۵۴ AQI در وضعیت قابل قبول است.

امروز هوای خمینی‌شهر، زرین‌شهر و قهجاورستان در وضعیت پاک و در مبارکه و شاهین‌شهر قابل قبول است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.