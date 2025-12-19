  1. استانها
  2. فارس
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۹

هاشمی: امدادرسانی به روستاهای شهرستان اوز ادامه دارد

اوز-فرماندار شهرستان اوز از باز شدن راه‌ها و امدادرسانی به روستاهای آسیب‌دیده خبر داد و گفت: با وجود این، به دلیل آسیب به لوله خط انتقال آب سد سلمان فارسی،برخی نقاط اوز دچار قطعی آب شده‌اند.

فروغ هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پس از بارش‌های اخیر، تمامی راه‌ها و گردنه‌ها باز شده و شرایط منطقه در وضعیت مساعد قرار دارد.

وی با قدردانی از تلاش نیروهای جهادی و امدادی افزود: با کمک دستگاه‌ها و تیم‌های مدیریت بحران، محاصره آب از برخی روستاها رفع شد و آسیب‌ها به سرعت کنترل شد.

هاشمی با اشاره به هشدارها و اعلام نکات ایمنی قبل و حین بحران گفت که جلسه اضطراری مدیریت بحران استان نیز به دستور استاندار برگزار شد تا اقدامات هماهنگ ادامه یابد.

فرماندار شهرستان اوز در عین حال خاطرنشان کرد که به دلیل آسیب یکی از لوله‌های سد سلمان، برخی نقاط شهرستان با قطعی آب مواجه شده‌اند و تانکرهای آبرسانی کشوری و استانی در حال خدمت‌رسانی هستند و تدابیر لازم برای کاهش مشکل آب در حال اجراست.

    • محمدمهدی IR ۱۰:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      0 0
      پاسخ
      درودبر استاندار وفرماندار خسته ناپذیر شهرستان اوز خانم دکترهاشمی

