۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۶:۵۱

آخرین وضعیت بارش‌ها در هرمزگان؛ باران همچنان ادامه دارد

بندرعباس- با گذشت بیش از ۶ ساعت از موج سوم بارندگی‌ها در استان هرمزگان، همچنان در بسیاری از نقاط بارندگی‌ها ادامه‌ دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، موج سوم بارندگی‌ها در استان هرمزگان که از ساعات ابتدایی امروز آغاز شده، با گذشت بیش از ۶ ساعت همچنان در بسیاری از نقاط استان ادامه دارد.

بر اساس آخرین گزارش‌ها، بیشترین میزان بارندگی در ۲۴ ساعت گذشته مربوط به جزیره کیش با بیش از ۲۰۰ میلی‌متر بوده است. همچنین در جزیره لاوان ۱۸۹ میلی‌متر و در بندرخمیر ۱۸۷ میلی‌متر بارندگی به ثبت رسیده است.

به نظر می‌رسد طی موج جدید بارش‌ها، قشم بتواند آمار بالاتری را به خود اختصاص دهد.

این بارندگی‌ها موجب طغیان رودخانه‌های فصلی در نقاط مختلف استان شده و در پی آن، همچنان شماری از محورهای مواصلاتی هرمزگان مسدود است.

بررسی‌ها همچنین حاکی از تداوم بارندگی در مناطق بالادست و حوضه آبریز سد استقلال میناب است که این موضوع سبب افزایش حجم آب ذخیره‌شده در این سد شده و وضعیت آن به صورت مستمر در حال پایش است.

فرمانداران و اعضای ستاد مدیریت بحران استان هرمزگان همچنان در حالت آماده باش هستند و امداد رسانی به خسارت دیدگان نیز در حال انجام است.

    • IR ۰۹:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      19 1
      پاسخ
      هشدار بخودتون بدین مردم که همیشه در حالت بحرانی بسر می‌برند نمی‌تونید چند تا برکه بسازید که موقع بارندگی آبها رو با کانال بتونید ذخیره کنید همیشه که خشکسالی نیست خوبه خدا کمک میکنه
    • IR ۰۹:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      2 0
      پاسخ
      بندرعباس ۲۴۰ میلی بارش داشته
    • فقط خدا CA ۱۶:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      5 1
      پاسخ
      خدا یا شکرت بخاطر این لطفی که به ما بندگانت داشتی خدا یا شکرت

