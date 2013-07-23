بین استقلال و نکونام حَکم شدیم/ از وزیر خواستیم مشکل خلعتبری را حل کند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون فوتبال، علی کفاشیان در خصوص برنامه‌های تیم ملی فوتبال اظهار داشت: مقدمات حضور تیم ملی در پرتغال فراهم شده اما پس از جلسه‌ای که امروز با کی‌روش خواهیم داشت، درباره همه مسائل تیم ملی و زمان‌بندی اردو های جام جهانی و بازی‌های دوستانه بحث و بررسی خواهیم کرد.

وی درباره وضعیت تیم‌های ملی پایه و تیم‌های ملی فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی اظهار داشت: تیم‌های ملی فوتسال آقایان و بانوان خوشبختانه وضعیت خوبی دارند و مدال‌های رنگارنگی که از بازی‌های آسیایی آوردند که نشان می‌دهد عملکرد فدراسیون در حوزه فوتسال قابل قبول بوده است. تیم ملی فوتبال ساحلی هم وضعیت خوبی دارد و در تورنمنت بلاروس قهرمان شد تا برای حضور درجام جهانی آماده شود.

رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: تیم زیر 17 سال که به جام جهانی امارات راه پیدا کرده، اردوهایش را در ایران برگزار می‌کند. برای این تیم اردویی در آلمان در نظر گرفته بودیم که فعلا میسر نشده اما به دنبال این هستیم که این تیم در ازبکستان و بلاروس اردوها و بازی‌های دوستانه‌ای داشته باشد.

وی همچنین افزود: تیم ملی زیر 16 سال هم برای حضور در رقابتهای مقدماتی آسیا در پاکستان در حال آماده‌سازی است اما با توجه به عدم شرایط کافی در برگزاری میزبانی توسط فدراسیون پاکستان به کنفدراسیون فوتبال آسیا پیشنهاد دادیم میزبانی بازی‌ها را به ایران بیاورد و آنها هم در حال بحث و بررسی هستند و منتظر پاسخ آنها هستیم.

کفاشیان درباره نقش فدراسیون فوتبال در عدم انتقال نکونام به امارات تاکید کرد: امروز در رسانه‌ها عنوان شده بود که فدراسیون فوتبال پول نکونام را داده تا وی به امارات نرود. این موضوع اصلا صحت ندارد. نقش فدراسیون این بود که مانع از حضور بازیکنان ایرانی در امارات شود. ما شرایط را برررسی کردیم و پس از آنکه متوجه شدیم امارات قصد دارد تا نام جعلی "خلیج ع ر ب ی "را روی لیگش بگذارد، فدراسیون تصمیم گرفت تلاش کند تا بازیکنان به امارات نرود.

وی با بیان اینکه این موضوع از دو جهت برایمان مهم بود، خاطرنشان کرد: یکی اینکه باشگاه‌های اماراتی ملی‌پوشان ایران را می‌خواستند و ما هم می‌خواستیم قبل از جام جهانی بازیکنان در تیم‌های ایرانی بازی کنند و تا جایی امکان دارد، حتی اگر ضرر مالی کردند به خاطر منافع ملی در ایران بمانند.

رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه تاکید کرد: دوم اینکه استقلال در لیگ قهرمانان آسیا در جمع 8 تیم قرار دارد و به نوعی برای ما نماینده ایران محسوب می‌شود. حضور نکونام به این باشگاه کمک می‌کند تا در لیگ قهرمانان موفق باشد.

وی اضافه کرد: فدراسیون عقیده دارد قهرمانی استقلال در لیگ قهرمانان آسیا به اندازه رفتن تیم ملی به جام جهانی ارزشمند است. در نهایت با توجه به اینکه نکونام با باشگاه استقلال مشکلات مالی داشت اما بنده به عنوان رئیس فدراسیون و حکم برای حل اختلافات وارد شدم و خوشبختانه توانستیم اختلاف را رفع کنیم تا نکونام در استقلال بماند.

رئیس فدراسیون همچنین گفت: نامه‌ای به وزیر ورزش نوشته‌ایم تا درباره ماجرای خلعتبری و باشگاه عجمان هم مساعدتی بشود و پس از بررسی شرایط قرارداد وی با این باشگاه اماراتی، در صورتی که غرامتی متوجه خلعتبری شود، برای جلوگیری از حضور این بازیکن در امارات اقدامات لازم صورت گیرد.