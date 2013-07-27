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۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱:۰۷

سوپر جام باشگاه‌های آلمان؛

دورتموند انتقام شکست ومبلی را گرفت/ ناکامی گواردیولا در گام اول

دورتموند انتقام شکست ومبلی را گرفت/ ناکامی گواردیولا در گام اول

تیم فوتبال دورتموند نایب قهرمان بوندسلیگا موفق شد در دیدار سوپر جام آلمان رقیب دیرینه خود بایرن مونیخ را شکست دهد و انتقام شکست در فینال لیگ قهرمانان در ورزشگاه ومبلی لندن را از باواریایی‌ها بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که در حضور 80 هزار و 654 تماشاگر ورزشگاه سیگنال آیدونا پارک و به میزبانی دورتموند برگزار شد، شاگردان یورگن کلوپ موفق شدند با نتیجه 4 بر 2 به پیروزی برسند و انتقام شکست در فینال لیگ قهرمانان را از بایرن بگیرند.

مارکو رویس (6، 86)، دانیل فان بویتن (56 گل به خودی)، ایلکای گوندوگان (57) برای دورتموند و آرین روبن (54، 64) برای بایرن در این بازی گل زدند.

سوپرجام آلمان همیشه بین دو تیم قهرمان لیگ و قهرمان جام حذفی برگزار می شود اما به دلیل اینکه بایرن فصل گذشته هر دو جام را کسب کرد، سوپرجام بین بایرن و دورتموند نایب قهرمان بوندسلیگا برگزار شد. نخستین رویارویی پپ گواردیولا با یورگن کلوپ تجربه‌ای تلخ برای سرمربی پیشین بارسلونا بود.

کد مطلب 2105373

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