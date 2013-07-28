به گزارش خبرگزاری مهر، پپ گواردیولا در نخستین گام جدی خود در فصل جدید روی نیمکت بایرن شکست را مقابل رقیب دیرینه باواریایی ها تجربه کرد تا فصلی سخت را پیش رو داشته باشد. در ادامه گزارش تصویری دیدار سوپرجام باشگاه های آلمان را مشاهده می کنید:

جام قهرمانی سوپرجام آلمان که در نهایت به تیم فوتبال دورتموند و شاگردان یورگن کلوپ رسید.

تیاگو آلکانتارا خرید جدید بایرن نمایش نسبتا خوبی مقابل دورتموند داشت.

مارکو رویس روی این صحنه در دقیقه 6 دورتموند را پیش انداخت تا تیم میزبان نوید یک بازی پر گل را بدهد.

نخستین گام گواردیولا با بایرن با شکست همراه بود تا مشخص شود او کار دشواری روی نیمکت این تیم دارد.

ایلکای گوندوگان هافبک دورتموند عملکرد فوق العاده ای در این بازی داشت و در میانه میدان برای تیمش درخشید.

کوین گراسکروتز و ماریو ماندزوکیچ برای تصاحب توپ در این صحنه تلاش می کند.

روبن ستاره هلندی بایرن در نیمه دوم بازی را به تساوی کشاند.

ایلکای گوندوگان در دقیقه 57 گل سوم دورتموند را به ثمر رساند تا شاگردان یورگن کلوپ 3 بر یک پیش بیفتند.

به نظر می رسد این صحبت های گواردیولا با روبن نتیجه داد چون ستاره هلندی هر دو گل تیمش را به ثمر رساند.

اما روبن باز هم برای بایرن گل زد تا اختلاف به حداقل برسد و باواریایی ها به ادامه بازی امیدوار شوند.

رویس در دقیقه 86 تیر خلاص را به بایرن شلیک کرد و خودش را 2 گله و تیمش را به گل چهارم رساند.

دورتموند در نهایت با نتیجه 4 بر 2 بایرن را شکست داد، کلوپ از عملکرد شاگردانش در این بازی راضی است.

گواردیولا در کنفرانس خبری بعد از بازی گفت دورتموند بهتر از بایرن نبود و ما روی اشتباهات بازیکنانمان نتیجه را واگذار کردیم.

جام قهرمانی در دستان بازیکنان دورتموند، آنها خوشحالند که انتقام شکست ومبلی را از بایرن گرفته اند.

رومن وایدنفلر از خوشحالی سر از پا نمی شناسد و این طور به جام قهرمانی زل زده است.