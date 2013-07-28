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۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۱۶

شاهوزهی اعلام کرد:

26 پروژه ورزشی در جنوب سیستان و بلوچستان در حال احداث است

26 پروژه ورزشی در جنوب سیستان و بلوچستان در حال احداث است

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان گفت: تعداد 26 پروژه ورزشی با اعتبار280میلیارد ریال در شهرهای جنوبی استان در حال احداث است.

دادخدا شاهوزهی در گفتگو با مهر اظهارداشت: این پروژه های ورزشی در شهرهای خاش، سراوان، سرباز، سیب و سوران، کنارک، چابهار، مهرستان، دلگان و ایرانشهر در دست اجرا است .

وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه بسیاری از این طرح ها تا پایان سال جاری راه اندازی و به بهره برداری می رسد ادامه داد: احداث این پروژه ها نقش مهم و تاثیر گذاری در توسعه مکان های ورزشی و جذب جوانان منطقه خواهد داشت.

وی مهمترین پروژه های در دست احداث درجنوب استان را شامل ورزشگاه فوتبال نیکشهر، ورزشگاه اختصاصی کریکت، ورزشگاه فوتبال و سالن چند منظوره در چابهار و چندین سالن ورزشی در دیگر شهرهای استان عنوان کرد.

کد مطلب 2105422

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