26 پروژه ورزشی در جنوب سیستان و بلوچستان در حال احداث است

دادخدا شاهوزهی در گفتگو با مهر اظهارداشت: این پروژه های ورزشی در شهرهای خاش، سراوان، سرباز، سیب و سوران، کنارک، چابهار، مهرستان، دلگان و ایرانشهر در دست اجرا است .

وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه بسیاری از این طرح ها تا پایان سال جاری راه اندازی و به بهره برداری می رسد ادامه داد: احداث این پروژه ها نقش مهم و تاثیر گذاری در توسعه مکان های ورزشی و جذب جوانان منطقه خواهد داشت.

وی مهمترین پروژه های در دست احداث درجنوب استان را شامل ورزشگاه فوتبال نیکشهر، ورزشگاه اختصاصی کریکت، ورزشگاه فوتبال و سالن چند منظوره در چابهار و چندین سالن ورزشی در دیگر شهرهای استان عنوان کرد.