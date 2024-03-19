به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی پهناور ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ۲ پروژه از طریق ماده ۲۷ در سال ۱۴۰۲ به بهره‌برداری رسیده است، اظهار کرد: یکی از این پروژه‌ها زمین چمن مصنوعی و پیست دو و میدانی خلخال بود که از سال ۱۳۸۰ آغاز شده بود پس از ۲۲ سال در دولت مردمی با اعتبار ۱۲۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری. سید.

وی با بیان اینکه ماده ۲۷ ناجی پروژه‌های نیمه تمام ورزشی اردبیل شد، افزود: تالار وزنه‌برداری اردبیل یکی دیگر از پروژه‌هایی که از سال ۹۲ کلنگ زنی شده بود و در هفته دولت با اعتبار ۱۷۰ میلیون ریال با حضور معاون اول رئیس جمهور و معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان افتتاح شد.

مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان اردبیل به افتتاح ۶ پروژه ورزشی دیگر در دولت مردمی اشاره کرد و گفت: زمین مینی فوتبال روستای بفراجرد در هفته دولت سال ۱۴۰۱ کلنگ زنی و طی یکسال با مبلغ بیش از ۲۰ میلیارد ریال در مساحت ۱۵۰۰ متر مربع مورد در هفته دولت سال ۱۴۰۲ مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

پهناور تصریح کرد: عملیات اجرایی پروژه سالن چند منظوره روستای اینی از سال ۱۳۹۱ شروع شده که با زیر بنای یک هزار و ۱۱۷ متر مربع ابعاد مفید سالن بازی ۲۵*۴۲ دارای سالن فوقانی ویژه رشته رزمی و سکوی تماشاگران با اعتبار ۱۱۰ میلیارد ریال با مشارکت شرکت اسکان ایران زیر نظر بنیاد مستضعفان با پیگیری نماینده شهرستان گرمی و انگوت و مدیر کل ورزش و جوانان عملیات اجرایی آن به اتمام رسیده و آماده افتتاح و بهره‌برداری است.

وی خاطرنشان کرد: زمین چمن‌مینی فوتبال مجموعه ورزشی شهدا شهرستان پارس آباد با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی به متراژ ۱۵۰۰ متر مربع است که زمین چمن، فنس دور میدان، نورافکن و کانکس رختکن آن نیز از سوی سرمایه گذار هزینه شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل ادامه داد: استخر سبلان مشگین‌شهر که در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ از طریق ماده ۲۷ به بخش خصوصی واگذار شده بود با هزینه‌ای حدود ۱۵۰ میلیارد ریال و افزودن ۵۰۰ متر به فضای استخر در پنجمین روز از هفته دولت افتتاح و مورد استفاده شهروندان قرار گرفت.