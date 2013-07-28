غلامرضا مهرداد امروز در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت تامین سوخت مورد نیاز نیروگاهها در فصل تابستان، گفت: در حال حاضر نیاز نیروگاه ها به سوخت برای تامین روزانه 45 تا 46 هزار مگاوات برق معادل 235 تا 236 میلیون مترمکعب گاز طبیعی است.
مدیرکل دفتر فنی شرکت توانیر با اعلام اینکه بر خلاف فصل تابستان، متوسط گازرسانی به نیروگاههای کشور از ابتدای تیر ماه سالجاری تاکنون با رشد قابل توجهای همراه شده است، تصریح کرد: هم اکنون به طور متوسط روزانه 180 تا 200 میلیون مترمکعب گاز طبیعی به نیروگاههای کشور ارسال می شود.
این مقام مسئول با یادآوری اینکه در شرایط فعلی به طور متوسط روزانه 50 میلیون لیتر نفت کوره و 10 تا 20 میلیون لیتر گازوئیل به نیروگاهها تحویل داده می شود، اظهار داشت: با توجه به کاهش گازرسانی به نیروگاهها در فصل بهار از این رو از ابتدای سالجاری تاکنون متوسط مصرف گازوئیل نیروگاه های کشور دو برابر شده است.
وی با تقدیر از عملکرد شرکت ملی گاز در تامین گاز مورد نیاز نیروگاهها به ویژه در روزهای پیک مصرف برق تابستانی، تبیین کرد: از 20 روز گذشته تاکنون با وجود آغاز تعمیرات اساسی پالایشگاهها، اما میزان گازرسانی به واحدهای مختلف نیروگاهی با افزایش همراه شده است.
مهرداد با بیان اینکه در حال حاضر 67 تا 70 درصد ذخایر نفت کوره و 60 درصد ذخایر گازوئیل نیروگاهها به طور کامل تامین شده است، تاکید کرد: با توجه به افزایش گازرسانی میزان ذخیره سازی سوخت مایع در واحدهای نیروگاهی از شرایط مطلوبی برخوردار است.
مدیرکل دفتر فنی شرکت توانیر همچنین درباره آخرین وضعیت تولید برق در نیروگاه اتمی بوشهر هم توضیح داد: از ابتدای فصل تابستان به طور متوسط روزانه یکهزار برق اتمی توسط نیروگاه به شبکه سراسری تزریق شده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه میزان تولید برق از نیروگاه بوشهر از ابتدای فصل تابستان تاکنون در چند مورد حتی از مرز یکهزار مگاوات هم عبور کرده است، بیان کرد: پیش بینی میشود به زودی دو واحد جدید نیروگاهی با انجام تعمیرات اضطراری وارد مدار تولید برق شوند که این مضوع منجر به افزایش 500 مگاواتی تولید برق کشور در روزهای آینده خواهد شد.
یک مقام مسئول در وزارت نیرو با بیان اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون متوسط مصرف گازوئیل نیروگاه ها در مقایسه با سال گذشته 2 برابر شده است، اعلام کرد: هم اکنون نیاز نیروگاه ها به سوخت معادل 235 تا 236 میلیون مترمکعب گاز طبیعی است.
غلامرضا مهرداد امروز در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت تامین سوخت مورد نیاز نیروگاهها در فصل تابستان، گفت: در حال حاضر نیاز نیروگاه ها به سوخت برای تامین روزانه 45 تا 46 هزار مگاوات برق معادل 235 تا 236 میلیون مترمکعب گاز طبیعی است.
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