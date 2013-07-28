محمودرضا رحیمی درباره اجرای نمایش "آسیدکاظم" اثر زندهیاد استادمحمد به خبرنگار مهر گفت: از دو ماه پیش هم ورودیهای من به دانشگاه در مقطع لیسانس که به عنوان گروه "هفتاد و سهیی ها" فعالیت میکنند به من پیشنهاد دادند که نمایش "آسیدکاظم" را کارگردانی کنم. این پیشنهاد را پذیرفتم و تمرینات را شروع کردیم. در حال حاضر قرار است از این گروه نمایشی با کارگردانی سعید زینالعابدین در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران اجرا شود و تولید و اجرای نمایش "آسیدکاظم" دومین فعالیت گروه در سال جاری خواهد بود.
این مدرس و کارگردان تئاتر یادآور شد: از همان ابتدا قرار گذاشتیم اگر تمرینات به گونهای پیش برود که در ساختار اجرایی حرفی برای گفتن داشته باشیم اثر را روی صحنه ببریم. خوشبختانه تمرینات به جایی رسیده که فکر میکنیم نمایش به لحاظ اجرایی حرفهای تازهای برای گفتن دارد.
وی درباره زمان و مکان اجرای نمایش "آسیدکاظم" در سال جاری گفت: ما آمادگی این را داریم که نمایش را شهریورماه سال جاری به صحنه ببریم. اما هنوز سالن اجرای "آسیدکاظم" مشخص نشده است. با توجه به طراحی صحنه و کارگردانی این اثر میتواند در سالنهای بلکباکس مجموعه تئاتر شهر، سالن استاد ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر و تالار مولوی اجرا شود. در حال حاضر مجید محلمی به عنوان مدیرتولید نمایش "آسیدکاظم" به دنبال مشخص کردن سالن اجرای اثر است.
سیدمجتبی طباطبایی، مهرداد نیکنام، علیرضا استادی، مجید محلمی، شاهد پیوند، سعید دولتی، سعید اکبریمقدم، کاظم بدیعتبار، حسن علیکرمی و محمدعلی نوروش اوغلو از بازیگران نمایش "آسیدکاظم" هستند.
نمایشنامه "آسیدکاظم" یکی از مطرحترین آثار ادبیات نمایشی ایران است که زندهیاد محمود استادمحمد آن را نگاشته است. این اثر نمایشی علاوه بر ویژگیهای مختلفی که دارد مراسم ترنابازی را احیا کرد.
نمایشنامه "آسیدکاظم" شاخصترین اثر زندهیاد محمود استادمحمد قرار است با کارگردانی محمودرضا رحیمی شهریورماه سال جاری در یکی از سالنهای نمایشی شهر تهران روی صحنه رود.
