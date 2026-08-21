بیانیه ادعایی سنتکام درباره محاصره دریایی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی مرکزی ارتش تروریست آمریکا (سنتکام) در صفحه رسمی خود و در راستای تقویت روحیه نظامیان آمریکایی مقابل نیروهای دفاعی ایران مدعی شد: نیروهای آمریکایی از زمان محاصره دوباره بنادر ایران تا ۲۱ آگوست (۳۱ مردادماه)، مسیر ۶۳ کشتی تجاری را تغییر داده، ۳ فروند کشتی را از کار انداخته و برای اطمینان از رعایت مقررات، وارد عرشه دو کشتی دیگر شدند.
فرماندهی مرکزی ارتش تروریست آمریکا (سنتکام) مدعی شد که نیروهای این فرماندهی همچنان به اجرای محاصره دریایی علیه ایران ادامه میدهند.
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