بیانیه ادعایی سنتکام درباره محاصره دریایی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی مرکزی ارتش تروریست آمریکا (سنتکام) در صفحه رسمی خود و در راستای تقویت روحیه نظامیان آمریکایی مقابل نیروهای دفاعی ایران مدعی شد: نیروهای آمریکایی از زمان محاصره دوباره بنادر ایران تا ۲۱ آگوست (۳۱ مردادماه)، مسیر ۶۳ کشتی تجاری را تغییر داده، ۳ فروند کشتی را از کار انداخته و برای اطمینان از رعایت مقررات، وارد عرشه دو کشتی دیگر شدند.