شنیده شدن صدای انفجار کنترل شده در سیریک

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانداری شهرستان سیریک اعلام کرد: به علت خنثیسازی مهمات عمل نکرده و باقیمانده دشمن در حملات آمریکایی-صهیونیستی در جنگ تحمیلی سوم ، امروز شنبه ۳۱ شهریور صدای انفجار در سیریک شنیده شد.
مردم نگران نباشند.
بندرعباس- فرمانداری سیریک اعلام کرد: صدای شنیده شده در شهرستان مربوط به خنثی سازی مهمات عمل نکرده دشمن است.
به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانداری شهرستان سیریک اعلام کرد: به علت خنثیسازی مهمات عمل نکرده و باقیمانده دشمن در حملات آمریکایی-صهیونیستی در جنگ تحمیلی سوم ، امروز شنبه ۳۱ شهریور صدای انفجار در سیریک شنیده شد.
مردم نگران نباشند.
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