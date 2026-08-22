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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸

شنیده شدن صدای انفجار کنترل شده در سیریک

شنیده شدن صدای انفجار کنترل شده در سیریک

بندرعباس- فرمانداری سیریک اعلام کرد: صدای شنیده شده در شهرستان مربوط به خنثی سازی مهمات عمل نکرده دشمن است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانداری شهرستان سیریک اعلام کرد: به علت خنثی‌سازی مهمات عمل‌ نکرده و باقیمانده دشمن در حملات آمریکایی‌-صهیونیستی در جنگ تحمیلی سوم ، امروز شنبه ۳۱ شهریور صدای انفجار در سیریک شنیده شد.

مردم نگران نباشند.

کد مطلب 6923526

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    نظرات

    • IR ۱۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
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      پاسخ
      خب چرا قبلش اعلام نمی‌کنید

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