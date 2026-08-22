شنیده شدن صدای انفجار کنترل شده در سیریک

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانداری شهرستان سیریک اعلام کرد: به علت خنثی‌سازی مهمات عمل‌ نکرده و باقیمانده دشمن در حملات آمریکایی‌-صهیونیستی در جنگ تحمیلی سوم ، امروز شنبه ۳۱ شهریور صدای انفجار در سیریک شنیده شد.

مردم نگران نباشند.