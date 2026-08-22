دلیر: جام قهرمانان خراسان با حضور ۸۰ ووشوکار در فاروج برگزار شد

علی دلیر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پانزدهمین دوره مسابقات ووشو «جام قهرمانان خراسان» با گرامیداشت شهدای هلالاحمر در خانه ووشو فاروج، کمپ حرفهای باشگاه قهرمانان، برگزار شد.
وی افزود: این دوره از رقابتها با حضور بیش از ۸۰ ورزشکار در قالب ۱۴ تیم از شهرستانهای خراسان شمالی، خراسان رضوی و گلستان برگزار شد.
رئیس هیئت ووشو فاروج ادامه داد: نفرات برتر این مسابقات با هدف آمادهسازی برای حضور قدرتمند در لیگ برتر باشگاههای کشور، همانند دو سال گذشته، به اردوی تیم منتخب هیئت ووشو خراسان شمالی دعوت خواهند شد.
دلیر با اشاره به نفرات برتر رده سنی جوانان گفت: در وزن ۴۸ کیلوگرم امیر مجرد، در ۵۲ کیلوگرم محمدعلی قربانپور، در ۵۶ کیلوگرم سجاد جامی، در ۶۰ کیلوگرم امیرحسین اکبری، در ۶۵ کیلوگرم امیررضا هاشمی، در ۷۰ کیلوگرم محمدصالح زوار، در ۷۵ کیلوگرم علی احسانی و در ۸۵ کیلوگرم کیا منصوری به مقام نخست دست یافتند.
وی بیان کرد: در رده سنی بزرگسالان نیز حسین ابراهیمی در وزن ۶۰ کیلوگرم، امیررضا هاشمی در ۶۵ کیلوگرم، اسماعیل شجاع در ۷۰ کیلوگرم، علیرضا اکبری در ۷۵ کیلوگرم، امیر بهادری در ۸۵ کیلوگرم و رضا لطیفی در ۹۰ کیلوگرم عنوان نخست را کسب کردند.
بجنورد- رئیس هیئت ووشو فاروج گفت: پانزدهمین دوره مسابقات ووشو «جام قهرمانان خراسان» با حضور بیش از ۸۰ ورزشکار از ۱۴ تیم به میزبانی خانه ووشو فاروج برگزار شد.
علی دلیر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پانزدهمین دوره مسابقات ووشو «جام قهرمانان خراسان» با گرامیداشت شهدای هلالاحمر در خانه ووشو فاروج، کمپ حرفهای باشگاه قهرمانان، برگزار شد.
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