به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جعفری صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای مقابله با قاچاق سوخت و ساماندهی روند توزیع فرآوردههای نفتی تصاویر دوربینهای نظارتی جایگاههای عرضه سوخت و اطلاعات سامانههای پلاکخوان مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در جریان این بررسیها ۱۹ دستگاه خودرو که طی سه روز بیش از حد متعارف اقدام به سوختگیری کرده بودند، شناسایی شدند.
رئیس حوزه قضایی توکهور و هشتبندی، ادامه داد: بررسی تصاویر دوربینهای جایگاههای سوخت و سامانههای پلاکخوان نشان داد این خودروها در بازه زمانی کوتاه به دفعات در جایگاههای مختلف اقدام به سوختگیری کردهاند که موضوع در دستور کار حوزه قضایی قرار گرفت.
جعفری با تأکید بر استمرار نظارت بر جایگاههای عرضه سوخت، اظهار داشت: پایش دوربینهای جایگاهها و سامانههای پلاکخوان به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و خودروهای متخلف پس از شناسایی برای توقیف و طی مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی خواهند شد.
وی هشدار داد: با افرادی که با هدف قاچاق سوخت یا کسب منفعت غیر قانونی اقدام به سوختگیری مکرر و خارج از ضوابط میکنند، برخورد قانونی خواهد شد و علاوه بر توقیف خودرو و انتقال آن به پارکینگ برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل و مطابق قانون با آنان برخورد میشود.
رئیس حوزه قضایی توکهور و هشتبندی در پایان از شهروندان خواست ضمن رعایت ضوابط مربوط به سوختگیری در صورت مشاهده موارد مشکوک و تخلفات مرتبط با قاچاق سوخت مراتب را از طریق مراجع قانونی اطلاع دهند.
نظر شما