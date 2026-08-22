به گزارش خبرنگار مهر، تئاتر کودک و نوجوان یکی از قالب‌های مهم برای ایجاد ارتباط میان هنر و مخاطب خردسال است؛ قالبی که می‌تواند مفاهیم آموزشی و اجتماعی را در فضایی سرگرم‌کننده و با بهره‌گیری از موسیقی، بازی و داستان به کودکان منتقل کند. در همین راستا، دو نمایش «شنل قرمزی و چوپان دروغگو» و «چلمن‌خان» با حضور جمعی از بازیگران کودک، نوجوان و بزرگسال در سالن اصلی مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان اصفهان به روی صحنه می‌روند.

«شنل قرمزی و چوپان دروغگو»؛ قصه‌ای آشنا با روایتی تازه

«شنل قرمزی و چوپان دروغگو» روایتی موزیکال و شاد است که شخصیت‌های آشنای قصه‌های کودکانه را در موقعیتی تازه کنار یکدیگر قرار می‌دهد. داستان نمایش از جایی آغاز می‌شود که شنل قرمزی برای کمک به بزبزقندی که به دست چوپان دروغگو گرفتار شده‌اند، از گرگ ناقلا که به تازگی به جنگل بازگشته کمک می‌خواهد. آن‌ها با یکدیگر نقشه‌ای برای نجات ببعی‌ها طراحی می‌کنند، اما در مسیر اجرای این نقشه اتفاقات مختلفی رخ می‌دهد که روند داستان را دستخوش تغییر می‌کند. این نمایش تلاش دارد با استفاده از فضای فانتزی، موسیقی و طنز، مخاطبان کودک و نوجوان را با مفاهیمی همچون همکاری، دوستی و پیامدهای دروغگویی همراه کند.

امیر شیخ‌جبلی نویسنده، طراح و کارگردان این اثر است و بازیگران بزرگسال و کودک و نوجوان در آن حضور دارند. از جمله بازیگران این نمایش می‌توان به امیرحسین حسن‌پور، محسن عمادی، میترا آقایی، هانیه اسلامی، مرجان صادقی، آتریسا الهی‌دوست، صبا پورحیدر، حنا رحیمی، مانلی ساعد، ترنم فخری، سارینا لله‌گانی، آنیتا ملکی، آیسا ابراهیمی، امیرطاها آقاجان، سوفیا خواجه، امید بهرامی، پارمیس بکائی، صدرا پوریاولی، ارشیا تقی اصفهانی، ترنم جمالی، امیرعلی حقیقی، دیانا درخشنده، نورا دهقانی، آناهید رجائی و رها رستگار اشاره کرد. پویا فرهنگ‌پژوه آهنگسازی این نمایش را بر عهده دارد و طراحی صحنه توسط الهه جابرزاده انصاری، محمد قبادی‌نژاد و سودابه آقاشریفیان انجام شده است. این اثر با همکاری گروه تئاتر نگار سبز، آموزشگاه هنرهای نمایشی سایه و آموزشگاه فنی و حرفه‌ای صحنه‌پردازان تولید شده است.

«چلمن‌خان»؛ داستانی خانوادگی با حضور بازیگران کودک و نوجوان

نمایش دوم با عنوان «چلمن‌خان» نیز یک اثر شاد و موزیکال برای کودکان و خانواده‌هاست که به نویسندگی، طراحی و کارگردانی امیر شیخ‌جبلی اجرا می‌شود. داستان این نمایش درباره نوه‌های آقاجون است که تلاش می‌کنند دایی بیژن را سر به راه کنند. این تلاش، موقعیت‌های مختلفی را برای شخصیت‌های داستان رقم می‌زند و مخاطب را با ماجراهای طنز و خانوادگی همراه می‌کند.

در این نمایش احمد خوانساری و امیرحسین حسن‌پور به عنوان بازیگران اصلی حضور دارند و جمعی از بازیگران کودک و نوجوان نیز در کنار آن‌ها ایفای نقش می‌کنند. از جمله بازیگران کودک و نوجوان «چلمن‌خان» می‌توان به امیرصادق آدم‌زاده، ملینا اسماعیلی‌پور، ثنا اطمینان‌فر، پریا پهلوانی، نهال جعفری، نیکی جم‌جاه، یاسمین جوادی، محمدامین حاتم‌زاده، کیارش ساسانی، آوش عباسی، حسنا فشارکی، الینا فلاح، حسنا علامه، آریو کاسیان، مهرآفرین شیبانی، بهار محمدرضایی، کیانا محمدی، نیکا همائی، مانا صدری، نیکا ابراهیمی، آیسا اکبرزاده، پارمیس ناروئی، آرش معصومی، ماهک ترابی، رها جعفری، آرتین رضایی، شایلی رحمانی، لیانا رضاخانی، ثمر رضایی، زهرا رمضانی، جانان زاهدی و دایانا زارع نریمانی اشاره کرد.

مینا سلمانی دستیار کارگردان، پویا فرهنگ‌پژوه آهنگساز و الهه جابرزاده انصاری طراح صحنه این اثر هستند. طراحی لباس نیز بر عهده امیر شیخ‌جبلی است و محمود شیخ‌جبلی به عنوان دکوراتور در این پروژه حضور دارد.

اجرای همزمان دو اثر نمایشی در سالن فرشچیان

بر اساس برنامه اعلام‌شده، هر دو نمایش از ۲۶ مرداد تا ۶ شهریور در سالن اصلی مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان اصفهان اجرا می‌شوند. نمایش «شنل قرمزی و چوپان دروغگو» ساعت ۱۷:۱۵ و نمایش «چلمن‌خان» ساعت ۱۹:۱۵ روی صحنه می‌روند. اجرای این دو اثر با محوریت تئاتر کودک و نوجوان، استفاده از موسیقی و حضور گسترده بازیگران کودک و نوجوان، فرصتی برای خانواده‌ها فراهم کرده است تا در کنار سرگرمی، کودکان و نوجوانان را با فضای تئاتر و اجرای زنده هنری نیز بیشتر آشنا کنند.