برخورد تریلی و پراید در محور کاشان–قم ۲ فوتی داشت

مهرداد فرزندی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وقوع یک حادثه رانندگی دلخراش در محور اتوبان کاشان–قم باعث جان باختن دو سرنشین شد.

وی ابراز کرد: این حادثه ساعت ۰۶:۵۰ صبح امروز مورخ ۳۱ مردادماه، در لاین مسیر قم به سمت کاشان، روبه‌روی شوراب، بر اثر برخورد یک دستگاه تریلی با خودروی سواری پراید رخ داد.

رئیس اورژانس کاشان تصریح کرد: بلافاصله پس از اعلام حادثه، یک کد عملیاتی اورژانس از پایگاه امیرکبیر به محل حادثه اعزام شد و نیروهای امدادی جمعیت هلال‌احمر نیز در محل حضور یافتند و عملیات رهاسازی سرنشینان را انجام دادند.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه در این حادثه، دو نفر از سرنشینان پراید که حدودا ۳۵سال داشتند ،در محل حادثه جان خود را از دست داده بودند.

فرزندی‌پور با تأکید بر اهمیت رعایت قوانین و مقررات رانندگی، توجه جدی رانندگان به سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی و توجه به شرایط جاده را از عوامل مهم در پیشگیری از حوادث رانندگی عنوان کرد.