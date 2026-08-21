فرمانده سپاه رشت: اتحاد ملت رمز استمرار اقتدار ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن امینی شامگاه جمعه در یکصد و هفتاد و چهارمین اجتماع شبانه مردم املش در بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی، با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید امت، اظهار کرد: ایران اسلامی با اقتدار همچون کوهی استوار در برابر زیاده‌خواهی بدخواهان و دشمنان ایستاده و ملت ایران با بصیرت و استواری، تمامی محاسبات آنان را نقش بر آب کرده است.

وی بعثت مردم را نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی دانست و افزود: این بعثت، تجلی اراده ملتی است که با بصیرت و آگاهی، مسیر درست تاریخ را برگزیده و با به اهتزاز درآوردن پرچم ایران اسلامی و سر دادن ندای الله‌اکبر، بر آرمان‌های انقلاب و ارزش‌های اسلامی تأکید کرده است.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با اشاره به جایگاه والای شهدای انقلاب اسلامی و امام شهید امت، گفت: شهادت اوج افتخار است و راه شهدا چراغ هدایت ملت ایران در پیمودن مسیر پرافتخار جمهوری اسلامی تا فتح قله ظهور خواهد بود.

امینی با اشاره به ایام اربعین حسینی و سالروز تدفین امام راحل، بر ضرورت حفظ وحدت و یکپارچگی ملت ایران برای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کرد و گفت: اتحاد ملت، رمز پیروزی و استمرار اقتدار ایران اسلامی است.

وی خاطرنشان کرد: ملت ایران با تکیه بر ایمان، بصیرت، وحدت و روحیه ایستادگی، در برابر زیاده‌خواهی و تمامیت‌خواهی دشمنان ایستاده و اجازه نخواهد داد اهداف و آرمان‌های این ملت مورد خدشه قرار گیرد.