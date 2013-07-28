به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود مشیدی اظهار داشت: در راستای توسعه و ارتقای دیتای استان مرکزی از پنجم مرداد ماه به مدت 72 ساعت اختلال هایی در ارتباطات اینترنت استان ایجاد شده است.

وی توسعه اینترنت در استان را از اولویت های مخابرات استان ذکر کرد و گفت : بستر لازم برای واگذاری اینترنت پر سرعت به مشترکان فراهم است، لیکن شرکت ارتباطات زیرساخت در واگذاری STM1 محدودیت دارد که امیدواریم هر چه زودتر مشکلات برطرف شود تا بتوانیم پاسخگوی نیاز مردم باشیم.

استان مركزي داراي ۳۴ هزار و ۷۴۶ پورت ديتاي فعال است.