به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج در پایان جلسه مشترکش عصر امروز یکشنبه با کارلوس کیروش و علی کفاشیان برای حل مشکل برنامه لیگ گفت: دیروز وقتی مصاحبه کیروش را دیدم بسیار جا خوردم، همانطور که میدانید از اول تعامل خوبی با هم داشتیم و به کیروش گفتم هیچ کس به اندازه من پای برنامهها نایستاد تا لیگ سال گذشته به موقع تمام شود. خیلیها از این موضوع ناامید بودند اما با وجود فشار زیادی که با ما آمد، اما لیگ به موقع تمام شد.
وی افزود: برای سپاهان، استقلال، تراکتورسازی دوشنبه بازی میگذاشتیم و آنها دو روز بعد چهارشنبه نیز به میدان میرفتند. در نهایت هم لیگ را 20 اردیبهشت تمام کردیم چرا که کیروش اعتقاد داشت تیم ملی در این شرایط به بهترین نحو به جام جهانی صعود میکند که دیدیم در گروهمان هم اول شدیم.
تاج تاکید کرد: وقتی مصاحبه دیروز انجام شد و دیدم برنامهها را به سطل زباله انداخت، چون رسانهها را میشناسم و با آنها بزرگ شدهام، گله نکردم. میدانم شخصی یک چیز میگوید اما آن مطلب جور دیگری منعکس میشود. واقعیت این است که با یکدیگر صحبت کردیم و کیروش نیز با صبوری پذیرفت که جام حذفی و لیگ برگزار شود و با قدرت این کار انجام می شود چرا که این اتفاق به نفع تیم ملی و باشگاههاست. باید لیگ را با اقتدار شروع و با اقتدار تمام کنیم. به کیروش و کفاشیان گفتم نمیتوانیم لیگ را نیمهتمام بگذاریم. اگر کس دیگری میتواند این کار را بکند جای من بگذارند. خوشحالم کیروش پذیرفت اما ایرادهایی وجود دارد که باید برطرف شود.
سرپرست سازمان لیگ خاطرنشان کرد: برنامه لیگ را تا هفته پانزدهم اعلام کردیم. خوشحالیم که لیگ پویایی خواهیم داشت و در کنار آن نیز تیم ملی به قدرت میرسد. برنامه کیروش نیز برنامه بسیار خوبی است. من با توپ پر آمدم، اما دیدم که برنامه های کیروش هم خوب است. فکر میکنم ما هم برنامهها را اجرا خواهیم کرد. موضوعاتی است که در برنامه کیروش به آنها اشاره شده است. رفتن ما به جام جهانی با مسابقات لیگ قهرمانان آسیا برخورد میکند. در لیگ قبل هم بازیهای لیگ قهرمانان آسیا با رقابتهای مقدماتی جام جهانی تداخل پیدا کرد. 4 سال پیش نیز چنین مشکلی به وجود آمد و باعث شد از مسابقات اوت شویم. با این وضع هر سال روبرو هستیم و پیشنهادی داریم که آن را بعدا اعلام خواهیم کرد. تصمیمات خوبی گرفتیم که آنها به نفع باشگاهها هست. باشگاهها با توجه به اینکه هزینههای میلیاردی انجام دادند میخواهند انتظاراتشان برآورده شود و نتیجه بگیرند.
تاج خاطرنشان کرد: لغو اردوی پرتغال باعث شد دو هفته لیگ را برگزار کنیم. از لغو این اردو بسیار ناراحتم. رسانهها نباید به دنبال برخی مسائل بروند و دیدیم که هدف کیروش نیز چیز دیگری است. باید درآمد فدراسیون بیشتر شود. باشگاهها سازمان لیگ و فدراسیون بیشترین حمایت را از همدیگر کردند اما در همه جای دنیا حاکمیتها فوتبال را اداره میکند. ما 10 میلیون دلار بابت صعود به جام جهانی میگیریم اما اکنون به این پول نیاز داریم. باید اسپانسر خوبی داشته باشیم و یا اینکه حق پخش تلویزیونی دریافت کنیم. در این مورد صحبتهایی انجام شده و دوستان و مدیران باید کمک کنند.
سرپرست سازمان لیگ افزود: 18 تیم ملی داریم که بیشترشان به جام جهانی صعود کردهاند. خوشبختانه تیم ملی بزرگسالان نیز به جام جهانی رفت که این باعث به وجود آوردن خوشحالی زیادی در بین مردم شد و خیلی ارزشمند است. باید به فدراسیون پول تزریق شود تا اردوهای خود را بدون مشکل برگزار کند شاید اردوی بعدی نیز با این وضعیت و بیپولی دوباره لغو شد. از رسانهها میخواهم به ما کمک کنند تا در مسیر درستی قرار بگیریم.
وی تاکید کرد: یک جمله میخواهم بگویم؛ کسانی که برای رفتن به جام جهانی ناامید بودند و انتقادات بسیاری میکردند میتوانند از کیروش بپرسند که همان زمان اعلام میکردم ما صعود خواهیم کرد. اکنون نیز اعتقاد دارم تیم ما یکی از قویترین تیمهاست و باید کمک کنیم تا به موفقیت برسد. در همه جای دنیا همه از هم حمایت میکنیم. لیگ باید خودش هزینههایش را در بیاورد و تحصیل درآمد کند. در حق پخش قراردادی سه ساله داشتیم و تلاش کردیم که بتوانیم این مبلغ را افزایش دهیم. قبلا 16 میلیارد میگرفتیم اما این قرارداد را به میزان 21 میلیارد و 600 میلیون تومان رساندیم.
تاج افزود: تیم ملی باید از منابع دولتی حمایت شود. خواهش میکنم که این موضوع را منعکس کنید. من از رسانهها تشکر میکنم که تفاهم و رفاقت خوبی را انجام دادند و این موضوع به تیم ملی کمک میکند. باید به این جوانان کمک کنید نه اینکه بخواهیم سیاه و سفید بنویسیم. باید لیگ خوبی را طرحریزی کنیم و فضا را برای برگزاری هرچه پویاتر لیگ مهیا کنیم.
رئیس سازمان لیگ درباره درخواست به تعویق افتادن مسابقات لیگ قهرمانان آسیا یادآور شد: به کیروش حق میدهم، او از این عصبانی بوده که اردوی پرتغال لغو شده و تقویم لیگ عقب افتاده است. بگذریم از آنچه که او گفته بود برنامه مسابقات را راننده سازمان لیگ نوشته، اما در این بخش باید در مورد تغییر زمان لیگ قهرمانان آسیا درخواست بدهیم و دنبال این موضوع باشیم.
تاج در مورد اینکه چرا با وجود برگزاری جلسات با سرمربی تیم ملی باز هم اختلافاتی به وجود آمده تاکید کرد: کیروش از دست من ناراحت نبود بلکه او از جاهای دیگر ناراحت بود. او به خاطر اینکه اردوی تیم ملی لغو شده ناراحت بود. به اعتقاد من رسانهها و همه باید دست به دست هم بدهیم تا تیم ملی در جام جهانی موفق باشد. من نامه باشگاهها را به کیروش نشان دادم که درخواستی کرده بودند 15 روز لیگ به تعویق بیفتد که ما نهایتا با 10 روز آن موافقت کردیم. کی روش معتقد بود که لیگ نباید به تعویق بیفتد و باید به موقع انجام شود. نامهای که نوشته شده بود را به او نشان دادم.
وی افزود: کیروش معتقد است تاخیر لیگ بیشتر به بازیکنان ضرر میزند. فشردگی مسابقات باعث میشود بازیکنان با مشکلاتی روبرو شوند در حالیکه ما لیگ قهرمانان آسیا را هم داریم و به مشکل میخوریم. باید فاصلهها را کم کنیم و فشردگی مسابقات به وجود نیاید. در مجموع در هیچ زمانی لیگ قهرمانان آسیا به نفع تیم ملی نبوده و در همه دورهها به ضرر ما تمام شده است و مشکلات خاص خود را دارد.
رئیس سازمان لیگ درباره صحبتهای کیروش که گفته بود باشگاهها ملیپوشان خود را در اختیار تیم ملی قرار دهند و از آنها استفاده نکنند تصریح کرد: ما هرجایی که اختیار داشته باشیم وارد خواهیم شد و هرجایی هم که در حیطه اختیارات ما نباشد در آنجا وارد نمیشویم. در برخی موارد اخلاقی کمیته اخلاق باید ورود کند. طبق بند 4 آئین نامه خودمان اختیار داریم که از طرف باشگاهها قرارداد ببندیم و در مورد مسائلی که در حیطه کاری ماست ورود میکنیم.
وی افزود: فصل قبل ما از تیم ملی حمایت کردیم و باشگاهها معترض بودند و در این فصل از باشگاههای حمایت کردیم. کیروش هم باید حق بدهد. کیروش هم منافع باشگاهها را در نظر گرفته است و در این فصل لیگ قهرمانان آسیا و جام حذفی را هم برگزار خواهیم کرد.
رئیس سازمان لیگ در مورد اینکه کیروش عنوان کرده جام حذفی بعد از لیگ برتر برگزار شود گفت: کیروش مسائلی را مطرح کرده که باید آن را طراحی کنیم. پیشنهاد تغییر زمان لیگ قهرمانان آسیا را مطرح کرده است. مسائلی را عنوان کرده که باشگاهها هم استقبال کردند. پیشنهادهایی را کیروش داده است اما زمان آن نیست که هماکنون بخواهم آن را مطرح کنم. چند گزینه داریم که در آینده آنها را مطرح میکنیم. من نگفتم که باشگاهها بدون بازیکنان ملیپوش خود بازی کنند. ما چند گزینه در دست داریم که هماکنون زمان این موضوع نیست که بخواهم بگویم. مطلبی که باید چند ماه آینده بگویم نمیتونم هماکنون بزنم. موقعیت ایجاد میکند که هماکنون حرفی نزنم.
مهدی تاج عنوان کرد:
لیگ قهرمانان همیشه به زیان تیم ملی است/ کیروش هم باید حق بدهد
سرپرست سازمان لیگ برتر پس از نشست با سرمربی تیم ملی تاکید کرد برگزاری رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا همیشه به ضرر تیم ملی ایران است.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج در پایان جلسه مشترکش عصر امروز یکشنبه با کارلوس کیروش و علی کفاشیان برای حل مشکل برنامه لیگ گفت: دیروز وقتی مصاحبه کیروش را دیدم بسیار جا خوردم، همانطور که میدانید از اول تعامل خوبی با هم داشتیم و به کیروش گفتم هیچ کس به اندازه من پای برنامهها نایستاد تا لیگ سال گذشته به موقع تمام شود. خیلیها از این موضوع ناامید بودند اما با وجود فشار زیادی که با ما آمد، اما لیگ به موقع تمام شد.
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