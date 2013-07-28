به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی‌روش پس از نشست با مسئولان فدراسیون و سازمان لیگ برتر ضمن بیان مطلب فوق گفت: پس از نشست خبری روز شنبه، جلسه خوبی با مهدی تاج داشتیم که کفاشیان آن را هماهنگ کرده بود. این نشست دو قسمت داشت و به نظرم جلسه بسیار مناسب بود که رو در رو بحث کردیم.

وی افزود: در قسمت نخست جلسه امروز فرصت داشتیم تا سوء تفاهم‌ها را بر طرف کنیم. این فرصت وجود داشت به مهدی تاج بگویم دیروز چه حرف‌هایی زده‌ام و الان اعتقاد دارم همه مطالب شفاف توضیح داده شده و شرایط کلی تشریح شد. در قسمت بعدی راجع به برنامه‌های لیگ صحبت و بررسی کردیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در ادامه بیان کرد: دو مطلب در نشست شنبه مطرح شد که می‌خواهم درباره‌اش صحبت کنم. در درجه نخست مهمترین پیغام من بود، متاسفانه کمپ اردویی تیم ملی در پرتغال به خاطر مسائل مالی لغو شد و این مشکلی است که نه تنها برای تیم ملی بزرگسالان وجود دارد بلکه برای همه تیم های ملی با این مشکل مواجه هستند. وقتی پشتیبانی نباشد تیم‌ها هم به مشکل می‌خورند.

وی همچنین تاکید کرد: در درجه دوم، مطرح کردم باید لیگ و جام حذفی منظم و پویایی داشته باشیم. بدون لیگ مناسب و پویا، کارهای تیم ملی به مشکل می‌خورد. دغدغه‌های من مهم است که لیگ و جام حذفی مناسبی داشته باشیم. اگر بخواهیم به اهدافمان برسیم، باید برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشیم. دقیقا با مهدی تاج بحث‌هایی را مطرح کردیم که باید لیگ وضعیت مناسبی داشته باشد و از منافع سازمان لیگ و تیم ملی دفاع می‌کنیم. صحبت ما امروز این بود بدون برنامه‌ریزی نمی‌توان به هدف رسید.

کی‌روش اضافه کرد: طبق صحبت‌های امروز تنها یک مشکل داریم. تاریخ بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا که در اختیار فدراسیون و سازمان لیگ هم نبوده و متاسفانه تغییر در دست ما نیست. در مجموع هدفمان این است که راه حل مناسبی را برای برون رفت از مشکلات پیدا کنیم.

وی با اشاره به اینکه ما نقطه نظراتمان را مطرح و به سازمان لیگ تحویل داده‌ایم، اضافه کرد: هیج مشکلی نداریم، قبلا از ناحیه تاج و سازمان لیگ حمایت می‌شدیم و این حمایت بی‌شک ادامه‌دار خواهد بود. اما به خاطر اینکه تاریخ بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا در دست ما نیست، سعی کردیم راه حلی پیدا کنیم که به زودی از سوی تاج اعلام خواهد شد.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در پایان گفت: جلسه بسیار خوبی بود و نقطه نظرات بین طرفین رد و بدل شد. پیامی که روز شنبه من دادم توسط دوستان رسانه‌ای درست منتقل نشد ولی امروز همه چیز را حل و فصل کردیم. مطمئنا اگر به هر راهکاری برسیم، به نفع طرفین خواهد بود.