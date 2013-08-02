به گزارش خبرگزاری مهر، منابع آگاه دیپلماتیک در روسیه در گفتگو با شبکه المیادین اعلام کردند: "سرگئی لاوروف" و "آناتولی آنتونوف" وزرای خارجه و دفاع روسیه روز پنج شنبه به واشنگتن سفر می کنند.

بنابراین گزارش، هدف اصلی از این سفر رسیدن به توافقی همه جانبه میان آمریکا و روسیه درباره مسائل مهم منطقه خواهد بود.

بندهای مهم این توافقنامه به نقل از منابع روس به این گونه است؛

1. لزوم محترم شمردن منافع روسیه در سوریه از سوی واشنگتن.

2 . درخواست آمریکا درباره "ادوارد اسنودن" افشاگر اطلاعات محرمانه آمریکا؛ آمریکا از روسیه می خواهد اطلاعاتی از اسنودن که باعث رسوایی سیاستهای واشنگتن می شود، افشا نشود.

3. مسکو خواهان توقف سیاستهای تبعیض آمیز آمریکا علیه شرکتهای روسی است.

4. روسیه خواهان کاهش نفوذ و حضور نیروهای آمریکایی در حوزه کشورهای که قبلا عضو شوروی بوده اند، است.

5. تقاضای مسکو درباره خروج امن نیروهای آمریکایی از افغانستان.

6. روسیه با ایران درباره ادعاهای غربیها در موضوع هسته ای برای رسیدن به توافق تلاش می کند.

7. مسکو خواهان پایان اقدامات تحریک آمیز آمریکا علیه مقامات ارشد روسی و حمایت واشنگتن از مخالفان پوتین است.