حضور پرشور دلیجانی ها در روز قدس/ فریاد روزه داران بر سر صهیونیسم

به گزارش خبرنگار مهر، آری امروز همان روز تاریخی بود که از بنیانگذار کبیر انقلاب برای جهانیان به یادگار مانده است، روز جهانی قدس را می گویم. ابتکاری که جهانیان را انگشت به دهان گذاشت تا مسلمانان جهان یکپارچه در آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان با زبان روزه به خیابان ها بیایند و در لبیک به فرمان مقام عظمای ولایت و تجدید میثاق با آرمان های خمینی کبیر به حمایت از انتفاضه و فلسطین عزیز ندای آزادی و سرفرازی سر دهند.

مردم فهیم دلیجان نیز همزمان با سراسر کشور،پابه پای هموطنان عزیزمان با لب تشنه آمده بودند تا بگویند آمریکای جنایتکار و فرزند ناخلفش "اسرائیل" باید بساط ظلم و ستم خود را برچیده و فلسطین را ترک کنند.

امیر محمد قاسمی نوجوان دلیجانی که به همراه پدر در راهپیمایی روز قدس شرکت کرده بود،گفت: من به همراه خانواده ام آمده ام تا به اسرائیل بفهمانم جوانان و نوجوانان فلسطینی تنها نیستند و بچه های ایران همیشه حامی آنها هستند و برای کمک به آنها از هیچ دریغ نمی کنند. ما فرزندان ایران باید با مشت های خود و درس خواندنمان و زمینه سازی برای افزایش علمی کودکان فلسطینی به دنیا ثابت کنیم که اسلام همیشه پیروز است.

شیما ابراهیمی خود را دانشجوی رشته کامپیوتر معرفی کرد و گفت: حضور جوانان در تمامی عرصه های سیاسی نشان دهنده فضای باز حاکم بر جامعه است، ما باید با حضور خودمان به جهانیان ثابت کنیم که تا اسلام هست،فلسطین نیز هست و مسلمانان جهان نیز در حفظ و کرامت از قبله اول خود از هیچ چیزی دریغ نخواهند کرد.

وی افزود: در این روز مهم که چشم همه دنیا به مسلمانان و امید همه مسلمانان ستم دیده به ایرانیان است به فرمان رهبر عزیزمان لبیک گفته و با حضور گسترده خود همراه با هم کلاسی هایم در راهپیمایی روز قدس شرکت کرده ام و از هیچ چیزی دریغ نخواهم کرد.

مریم نجفی دیگر جوان حاضر در راهیمایی نیز عنوان داشت: امروز به همراه خواهرم در این مراسم شرکت کرده ام، وقتی می بینیم ما در آزادی کامل به درس و زندگی خود می پردازیم اما صهیونیست ها کودکان و جوانان فلسطینی را آزار می دهند شرمنده می شوم که چرا باید خواهران و برادران فلسطینی من مورد اهانت دشمنان اسلام قرار بگیرند.

وی افزود: دشمنان اسلام بدانند که مسلمانان همیشه پشیبان هم هستند و با تمام قوا از فلسطین حمایت می کنند، و ما خواستار این هستیم تا مجامع بین المللی برای اخراج اسرائل غاصب از سرزمین های اشغالی اقدام کنند

به سراغ پیرمردی که در میان جمعیت بود رفتم و چنین برایمان سخن گفت: سال های سال است که اسرائیل به فلسطین تجاوز کرده است و همه کسانی که ادعای حقوق بشر دارند ساکت مانده اند و هیچ نمی گویند.

مصطفی اصغری افزود: با انقلاب اسلامی بود که روز قدس نامگذاری شد و مسلمانان هم با وحدت بیشتری به مسئله فلسطین پرداختند و روز جهانی قدس را با شکوه در حمایت از انتفاضه با زبان روزه به خیابان ها می آیند و ندای آزادی و برادری سر می دهند. آمریکا و اسرائیل خوب می دانند که مسلمانان از هر مذهبی هم باشند باز مسلمانند و زیر پرچم اسلام با هم برادرند و از یکدیگر حمایت می کنند و امروز ایرانی ها هم برای اثبات دوباره این مهم آمده اند.

حجت الاسلام والمسلمین هادی بیگی نیز گفت: در آغازین روزهای طلیعه خورشید انقلاب اسلامی،در اولین رمضان مردم مسلمان ایران در سایه حکومت اسلامی، روح مسیحایی پیر و مراد امت، خونی تازه در کالبد امت اسلامی دمید و با اعلام جمعه آخر ماه رمضان به عنوان روز جهانی قدس،آرمان های فلسطین و آزادی قدس شریف از چنگال غاصبین را در راس آرمان های امت بزرگ اسلامی قرار داد.

وی با تاکید به نقش حساس و مهم امام خمینی(ره) در این راه افزود: فرمان آسمانی روح خدا و پافشاری حضرتش برای آزادی قدس شریف، خط مقاومت اسلامی را جایگزین خط شکست خورده و زبون سازش نمود و انتفاضه شریف را رقم زد تا خط مشی مقاومت را جایگزین نسخه های شوم سازمان ها و گروه های به اصطلاح مدعی آزادی فلسطین نمود.

حجت الاسلام بیگی یادآور شد: امت اسلامی به خوبی دریافتند تنها راه تحقق آرمان امت واحده اسلامی،تمسک به رهبری آسمانی روح خدا و مبارزه و مقاومت در برابر صهیونیزم بین الملل و استکبار جهانی است که به حول و قوه الهی در سایه یکپارچگی امت اسلامی هیمنه پوشالی ارتش به اصطلاح آهنین رژیم غاصب صهیونیستی ،فرو ریخت و این ارتش تا دندان مسلح در جنوب لبنان زمین گیر شد و شکست سخت و زبونانه ای را از حزب الله پذیرفت.

بیگی تصریح کرد: امروز صدای مرگ بر اسرائیل امت اسلامی در اقصس نقاط جهان لرزه بر اندام سران رژیم جعلی اسرائیل انداخته و به حول و قوه الهی به زودی زود شاهد محو این غده سررطانی از قلب کشورهای اسلامی خواهیم بود.

وی در ادامه روز قدس را روز برآوردن فریاد فرو خورده مظلومین عالم بر ضد نظام ظالمانه سرمایه داری خواند و افزود: روز قدس روز شکست بازی های سیاسی و روز تاریخی ملت های مسلمان در لبیک به فرمان رهبری پیامبر گونه که ندای آسمانی اش جانی تازه در کالبد امت اسلامی دمید،است.

بیگی روز قدس را روز پیروزی سنگ برر تانک نامید و خاطر نشان ساخت: امروز همصدا در دست فریاد برائت خود را از شبکه اختاپوسی رسانه ای صهیونستی ابراز می کنیم و پیام حمایت خود را به گوش مظلومان عالم و خط اصیل مقاومت اسلامی می رسانیم و به امید آنروز که دست در دست برادران مسلمان خود در صحن مسجد الاقصی و قدس شریف نماز وحدت بخوانیم.

همه امروز آمدند با دست های پر از مقامت و لبهای پر از همدلی... تا آزادی قدس شریف.