چهلمین شهردار دلیجان بر مسند نشست/ دلیجان از سرانه استاندارد معابر و فضای سبز عقب تر است

به گزارش خبرنگار مهر، همه آمده بودند تا معرفی شهردار جدید دلیجان را به نظاره بنشینند، شهرداری ای که پس از گذشت 127 روز از اداره ی آن توسط سرپرست ، قرار بود کلید شهر را به دستش سپرده تا توسعه و آبادانی را به همراه مدیران و کارشناسان شهرداری پیش ببرد.

شهرداری ای که قطار خدمت اش به واسطه کشمکش ها و دخالت های دوسال اخیر از ریل خدمت خارج شده بود و مسئولیت خطیری را برای اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار پیش رو می گذاشت.

مراسم با تلاوت قرآن و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران آغاز شد تا" حجت الاسلام و المسلمین کاظم زاده" امام جمعه موقت دلیجان به عنوان اولین سخنران در جایگاه قرار گرفته و نکاتی را از باب دیانت و مدیریت به همه حاضرین گوشزد کند که مبادا از مسیر صحیح خدمت رسانی خارج شویم.

پاسخگوبودن نسبت به شهروندان

در ادامه فرماندار شهرستان دلیجان در جایگاه قرار گرفت و گفت: توجه به حقوق شهروندی جزءضروریات است.

محسن اکبری با تاکید بر توجه به تکریم ارباب رجوع، افزود : توجه ، رسیدگی و کرامت شهروندان از مهمترین خواسته هایی است که باید مد نظر تمامی مدیران قرار گیرد.

وی نقش شهرداری ها ، سازمان های مردم نهاد و شرکت های خصوصی در حرکت و توسعه جامعه با نگاه به مدیریت مردم بر مردم با تعریف راهبرد اصولی توسط دولت را بسیار مهم برشمرد.

فرماندار دلیجان خطاب به شهردار جدید دلیجان بیان کرد: توجه به توسعه فضای سبز، مبلمان شهری ، فرهنگی ، و پاسخگو بودن به مسئولین ومردم را که جزء اصلی ترین خواسته شهروندان می باشد را در صدر کارهای خود قراردهد.

دلیجان از سرانه استاندارد معابر و فضای سبز عقب تر است

رئیس شورای اسلامی شهر دلیجان نیز در ادامه طی سخنانی گفت: دلیجان از سرانه استاندارد معابر و فضای سبز عقب تر است.

"غلامحسین منصوری" با اشاره به پذیرایی شهرداری از هفت هزار تبعه افغانی ساکن شهر دلیجان، افزود: روزانه بیش از 120 دستگاه خودرو از دلیجان عبور می کنند که وظایف شهرداری در این حوزه ها را دو چندان می کند.

وی یادآور شد ، شهرداری دلیجان در سال 1317 تاسیس شده و شهردار جدید چهلمین و دهمین شهردار بومی شهر دلیجان خواهد بود که امیدواریم اثرات و خاطرات نیکی را در ذهن شهروندان دلیجان بر جای بگذارد

رئیس شورای اسلامی شهر دلیجان با تاکید بر تلاش برای تحقق مطالبات بر حق شهروندان دلیجان خاطر نشان ساخت: شهرداری ها طبق قوانین مجاز هستند 60 درصد از بودجه خود راصرف امور جاری و مابقی را در راه عمران و آبادانی شهر هزینه نمایند که این میزان بسیار کم است.

"منصوری" در ادامه به برگزاری 15 جلسه قبل از آغاز به کار شورای چهارم اشاره کرد و گفت: اعضای شورا با دقت نظر گزینه های زیادی را برای احراز پست شهرداری مد نظر قرار داده تا نهایت به 6 نفر تقلیل یافت.

وی بیان کرد: پس از اخذ برنامه های گزینه های این پست، شورا نسبت به رتبه بندی آنها اقدام و در نهایت ما حصل آن معرفی شهردار جدید دلیجان شد.

رئیس شورای اسلامی شهر دلیجان با تبریک به شهردار دلیجان و آرزوی موفقیت برای ایشان، از زحمات شهردار سابق و سرپرست شهرداری تقدیر و تشکر کرد و گفت: شهردار جدید برای کسب صندلی و نام نیامده، بلکه آمده تا همراه شهرداری به شهروندان خدمت کند.



تغییرنگرش در شهرداری ها

مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مرکزی دیگر سخنران این مراسم بود که پس از قرار گرفتن در جایگاه ،گفت: نگرش در شهرداری ها باید تغییر کند.

سعید فرخی با اشاره به تغییرات به وجود آمده در رفتارها و خواسته های شهروندان، افزود: به همین طریق شهروندان خواستار تغییرات ملموس در اداره شهر هستند که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی بر توجه جدی به کیفیت خدمات شهرداری تاکید کرد و یادآور شد: شهرداری ها باید با برنامه محوری از روز مره گی فاصله گرفته و با آینده نگری حرکت کنند.

مدیر کل دفتر شهری و امور شوراهای استانداری مرکزی تصریح کرد: شهردار باید با بهره گیری از هنر خود، تعامل خوب و سازنده ای بین تمامی دستگاه ها و مدیران برقرار کرده و دلیجان را به سر منزل مقصود هدایت نمایند.

اما آخرین سخنران این مراسم شهردار جدید دلیجان بود که حکم خود را دریافت کرد تا به عنوان چهلمین شهردار و دهمین شهردار بومی دلیجان بر این مسند بنشیند.

بازگشت دلیجان به مسیر توسعه

" مهدی اسماعیلی" با ابراز امیدواری بر این که بتواند خادم خوبی برای شهروندان شریف دلیجان باشد، افزود: حافظه ی تاریخی مردم بسیار خوب است و باید تلاش کرد تا با خدمت خوب ، اثر ماندگاری بر جای گذاشت.

وی از همه مسئولین ، اعضای شورای اسلامی شهر و کارکنان شهرداری خواست تا با همراهی و همفکری ،حمایت همه جانبه داشته تا دلیجان را دوباره به مسیر توسعه بازگرداند.

شهردار جدید دلیجان تصریح کرد: از مسئولین استانی می خواهیم تا در راه رسیدن به دلیجانی آباد و توسعه یافته ، توجه جدی و ویژه ای در راه تحقق برنامه های کلان داشته باشند.

وی با تاکید بر برنامه ریزی کلان خاطر نشان ساخت: بهره گیری از نظارت و تجربیات شهرداران سابق ،متخصصان ، فرهیختگان و تمامی صاحبنظران در دستور کار اصلی شهرداری قرار خواهد گرفت.

در پایان این مراسم از زحمات "مهدی نجفی" شهردار سابق دلیجان و "محمد عزیزی" سرپرست شهرداری به اعطای لوح و هدیه تقدیر به عمل آمد.

"مهدی اسماعیلی" دارای مدرک تحصیلی لیسانس مهندسی عمران از سال 83 لغایت 90 در سِمت مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دلیجان بوده، همچنین با سوابقی همچون عضویت در هیئت مدیره بنیاد نیکوکاری الغدیر دلیجان، عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان ، و کارشناس رسمی دادگستری بر صندلی شهردار دلیجان تکیه زد.

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گزارش: نصیر عالیخانی

