موافقت باشگاه هامبورگ برای حضور در تهران/ دیدار خداحافظی کیا در آزادی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدوی کیا کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس که چند سال از بهترین دوران فوتبالش را در باشگاه هامبورگ آلمان سپری کرد، اسفندماه گذشته و در دیدار فینال جام حذفی برای همیشه از دنیای بازیکنی فوتبال خداحافطی کرد و هر چند از دیدار با سپاهان به عنوان بازی خداحافظی وی نام برده شد، اما مسئولان باشگاه پرسپولیس تلاش کردند زمینه برگزاری یک دیدار بزرگ برای خداحافظی رسمی وی را فراهم کنند.

در این راستا باشگاه پرسپولیس مذاکراتی را از طریق نمایندگانش با مسئولان باشگاه هامبرگ انجام داد و شرایطی میزبانی این تیم را عنوان کرد. به دنبال این مذاکرات و سفری که نمایندگان باشگاه به آلمان داشتند، مسئولان این باشگاه با ارسال نامه ای به محمد رویانیان موافقت خود برای سفر به تهران و انجام یک دیدار نمادین با تیم فوتبال پرسپولیس را اعلام کردند.

حسین قدوسی مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید ارسال این نامه گفت: آنها ماه ژانویه را به عنوان زمان حضورشان در ایران عنوان کرده اند و قرار است باشگاه پرسپولیس پس از بررسی شرایط پاسخ مسئولان باشگاه هامبورگ را بدهد. مسئولان پرسپولیس در حال بررسی شرایط هستند و بزودی پاسخ هامبورگ را خواهند داد.

به گفته وی مسئولان باشگاه هامبورگ همچنین از پرسپولیس دعوت کرده اند که در تورنمنت تابستانی این باشگاه که سال آینده برگزار می شود، شرکت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، قرار است در این دیدار مهدوی مهدوی کیا بازی خداحافطی خود را برگزار کند. مهدوی کیا از سال 1999 تا سال 2007 در تیم فوتبال هامبورگ بازی کرد و در مجموع 208 بازی برای این تیم انجام داد و 28 گل نیز به ثمر رسانده بود. مهدوی کیا در حال حاضر سفیر فوتبال پایه کنفدراسیون فوتبال آسیاست.