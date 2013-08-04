نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری شد/ متن نخستین حکم روحانی 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت متن این حکم به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر محمد نهاوندیان

با توجه به ضرورت هماهنگی های ستادی در دفتر رئیس جمهور و اولویت های دولت تدبیر و امید، و با عنایت به دانش، سوابق خدمت متعهدانه و تجارب مدیریتی ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به سمت رئیس دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری منصوب می شوید.

امید است با عنایت الهی و همکاری اعضای محترم دولت و مسئولان اجرایی، در خدمت به آرمانهای اسلامی ملت شریف ایران و تحقق رشد بر مسیر اعتدال موفق باشید.