به گزارش خبرنگار مهر، فوتبال ایران روز چهارشنبه شاهد یکی از حساسترین دیدارهای فصل خواهد بود؛ جایی که استقلال و پرسپولیس در چارچوب هفته پنجم بیستوششمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور، در ورزشگاه نقشجهان اصفهان مقابل یکدیگر قرار میگیرند.
دربی ۱۰۷ در شرایطی برگزار میشود که برای نخستین بار یکی از مهمترین تقابلهای فوتبال ایران خارج از تهران و در اصفهان برگزار خواهد شد. نقشجهان از ساعت ۱۹:۳۰ میزبان دو تیم پرطرفدار پایتخت خواهد بود تا این ورزشگاه شاهد یکی از متفاوتترین شهرآوردهای سالهای اخیر باشد.
استقلال؛ شروع قدرتمند و خط دفاعی مستحکم
استقلال در هفتههای ابتدایی لیگ برتر یکی از تیمهای موفق مسابقات بوده است. آبیپوشان که فصل را با نتایج مطلوب آغاز کردهاند، در هفته چهارم برابر فولاد خوزستان به تساوی بدون گل رسیدند تا همچنان بدون شکست به کار خود ادامه دهند.
استقلال پیش از این مسابقه نیز با تکیه بر عملکرد دفاعی خود توانسته بود نتایج قابل قبولی کسب کند و همین موضوع باعث شده است استحکام خط دفاعی این تیم یکی از مهمترین نکات فنی آبیپوشان در آستانه دربی باشد. تساوی برابر فولاد نیز چهارمین دیدار بدون دریافت گل استقلال در شروع فصل بود.
اکنون شاگردان سهراب بختیاریزاده در شرایطی آماده دیدار با رقیب سنتی خود میشوند که حفظ روند شکستناپذیری و کسب سه امتیاز دربی میتواند جایگاه آنها را در جمع مدعیان بالای جدول تثبیت کند.
پرسپولیس؛ بازگشت به مسیر پیروزی
در سوی مقابل، پرسپولیس نیز با هدف کسب سه امتیاز وارد نقشجهان خواهد شد. سرخپوشان پس از پشت سر گذاشتن هفتههای ابتدایی فصل، در تلاش هستند با کسب نتیجه مطلوب در دربی شرایط خود را در جدول بهبود بخشند.
پرسپولیس در آخرین دیدار خود پیش از شهرآورد مقابل ملوان قرار گرفت و با نتیجه سه بر صفر به پیروزی رسید؛ بردی که از نظر روحی و فنی میتواند اهمیت زیادی برای سرخپوشان پیش از یکی از حساسترین مسابقات فصل داشته باشد.
این تیم در حالی مقابل استقلال قرار میگیرد که کسب سه امتیاز دربی علاوه بر اهمیت حیثیتی، میتواند نقش مهمی در ادامه مسیر این تیم در لیگ برتر داشته باشد.
یک امتیاز فاصله؛ حساسیت بیشتر دربی
یکی از نکات مهم این مسابقه، فاصله اندک دو تیم در جدول ردهبندی است. استقلال و پرسپولیس در هفتههای ابتدایی فصل در جمع تیمهای بالای جدول قرار گرفتهاند و همین موضوع اهمیت امتیازات این دیدار را دوچندان کرده است.
در چنین شرایطی، پیروزی در دربی تنها یک برد معمولی برای دو تیم محسوب نمیشود؛ سه امتیاز این مسابقه میتواند ضمن افزایش روحیه بازیکنان و هواداران، جایگاه تیم برنده را در کورس بالای جدول نیز تقویت کند.
نقشجهان در انتظار یک شب متفاوت
برگزاری دربی در اصفهان، بخش دیگری از جذابیتهای این مسابقه است. ورزشگاه نقشجهان که پیش از این میزبان دیدارهای مهم فوتبال ایران بوده، این بار پذیرای هواداران استقلال و پرسپولیس خواهد بود.
قرار گرفتن دو تیم پرطرفدار فوتبال ایران در برابر یکدیگر در اصفهان، فضای متفاوتی را در این شهر رقم خواهد زد و انتظار میرود از ساعات پیش از مسابقه، حالوهوای فوتبال در اصفهان تحت تأثیر این دیدار قرار گیرد.
دربی ۱۰۷ در شرایطی برگزار میشود که هر دو تیم انگیزههای خاص خود را دارند؛ استقلال به دنبال حفظ روند شکستناپذیری و ادامه حضور در جمع مدعیان است و پرسپولیس نیز میخواهد با پیروزی در این مسابقه، ضمن عبور از رقیب سنتی، جایگاه خود را در جدول بهبود ببخشد.
حالا باید منتظر ماند و دید در نخستین دربی خارج از تهران، کدام تیم میتواند از فرصتهای خود بهتر استفاده کند و نقشجهان را با سه امتیاز ترک کند.
دیدار تیمهای استقلال و پرسپولیس در چارچوب هفته پنجم بیستوششمین دوره لیگ برتر فوتبال، ساعت ۱۹:۳۰ روز چهارشنبه ۱۱ شهریور در ورزشگاه نقشجهان اصفهان برگزار خواهد شد.
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