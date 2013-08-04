بررسی اعضای کمیته 9 نفره انتخاب فیلم ایرانی برای اسکار ادامه دارد

احمد میرعلایی مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی درباره سرنوشت تشکیل کمیته بررسی فیلم‌های ایرانی برای ارسال به هشتاد و ششمین مراسم اسکار به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه آکادمی اسکار در بیانیه‌ای اعلام کرده است که در این دوره از جشنواره کشورهای غیرانگلیسی زبان تا اول مهر ماه فرصت دارند تا نماینده خود را به این آکادمی معرفی کنند، ما نیز تا فعلا فرصت داریم تا کمیته 9 نفره به بررسی فیلم‌های اکران شده ایرانی بپردازند تا نماینده‌ای شاخص به این رقابت سینمایی معرفی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه تمام تلاش این است که کارشناسان سینمایی در امور مختلف برای حضور در این کمیته انتخاب شوند، افزود: پس از تعیین اعضای کمیته 9 نفره بررسی فیلم‌های ایرانی اکران شده تا کنون، کمتر از یک ماه زمان داریم تا فیلم‌های اکران شده را رصد و بهترین فیلم قابل ارائه که شان سینمای ایران را حفظ کند، به آکادمی اسکار ارائه دهیم.

میرعلایی در پاسخ به این پرسش که معیار انتخاب اعضای کمیته بررسی فیلم‌های ایرانی برای ارسال به آکادمی اسکار چه خواهد بود؟ گفت: تمام تلاش ما این است که کارشناسان و فیلمسازانی را انتخاب کنیم که آشنایی کافی با مدیوم سینمای بین المللی و حضور فیلم های ایرانی در رقابت‌های جهانی را داشته باشند. به همین دلیل با ظرافت خاصی در حال بررسی برای انتخاب اعضای این کمیته هستیم.

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی درباره دیدگاه خودش به عنوان یک کارشناس سینما نسبت به بهترین فیلم برای معرفی به اسکار 2014 گفت: به عنوان یک کارشناس سینمایی برخی فیلم ها را مدنظر دارم اما به هیچ عنوان صلاح نیست که از فیلم خاصی نام ببرم.

این مدیر سینمایی در پایان بیان کرد: به هرحال چند فیلم اکران شده خوب در دستور کار داریم و امیدواریم در نهایت دقت نظر اثر خوب و قابل تاملی را به اسکار معرفی کنیم.