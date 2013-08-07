توقف مدعیان به نفع پرسپولیس/ تحقق آرزوی صدرنشینی!

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم لیگ برتر فوتبال سه‌شنبه شب با برگزاری هفت دیدار در شهرهای مختلف برگزار شد که در یکی از این بازی‌ها تیم سپاهان صدرنشین با نتیجه یک بر یک مقابل تیم گسترش فولاد تبریز متوقف شد. با این تساوی، سپاهان شانس افزایش اختلاف امتیازاتش را با رقبای دیگر از دست داد تا تیمی مثل فولاد خوزستان با حداقل امتیاز، به تعقیب صدرنشین بیفتد.

همچنین تیم صبای قم که دو هفته اول لیگ را با پیروزی آغاز کرده بود، با شکست برابر فولاد با شش امتیاز در رده دوم جدول متوقف شد. پاره شدن نوار پیروزی دو صدرنشین، حالا این فرصت را در اختیار تیمی مثل پرسپولیس داده است تا بعد از مدت‌ها دوری از صدرنشینی، بتواند با کسب یک پیروزی پر گل مقابل مس کرمان به آرزوی چند ماهه خود یعنی حضور در جایگاه اول جدول، جامه عمل بپوشاند.

پرسپولیس و مس کرمان از ساعت 22:15 چهارشنبه آخرین دیدار هفته سوم لیگ برتر را برگزار خواهند کرد. شاگردان علی دایی اگر بتوانند مس را با اختلاف سه گل شکست بدهند، با تفاضل گل بهتر نسبت به سپاهان و با 7 امتیاز به صدر جدول صعود خواهند کرد. برد سرخپوشان برابر مس با تفاضل گل کمتر، آنها را به رده دوم جدول می‌رساند و شکست آنها در بازی چهارشنبه شب به منزله باقی‌ ماندن در رده هشتم یا سقوط به رده دهم خواهد بود.

جدول رده‌بندی لیگ برتر:

1- سپاهان اصفهان 7 امتیاز

2- صبای قم 6 امتیاز - تفاضل گل 1+

3- فولاد خوزستان 6 امتیاز - تفاضل گل صفر

4- راه‌آهن تهران 5 امتیاز - تفاضل گل 3+

5- استقلال تهران 5 امتیاز - تفاضل گل 2+ (7 زده - 5 خورده)*

6- استقلال خوزستان 5 امتیاز - تفاضل گل 2+ (3 زده - یک خورده)

7- تراکتورسازی تبریز 4 امتیاز - تفاضل گل 1+ (5 زده - 4 خورده)

8- پرسپولیس 4 امتیاز - تفاضل گل 1+ (یک زده - بدون گل خورده)

9- نفت تهران 4 امتیاز - تفاضل گل صفر

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15- ذوب‌آهن اصفهان یک امتیاز

16- فجرسپاسی شیراز بدون امتیاز - تفاضل گل 4-

* در این جدول کسر یک امتیاز از تیم استقلال توسط کمیته انضباط فدراسیون فوتبال منظور شده است.