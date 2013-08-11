به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان در حالی امروز یکشنبه در مسکو ادامه پیدا میکند که در این روز نیز ایران یک نماینده خواهد داشت. ایراهیم رحیمیان در ماده پیادهروی به رقابت با سایر حریفان این ماده خواهد پرداخت.
مسابقه پیادهروی 20 کیلومتر ساعت 16:30 به وقت ایران در کنار استادیوم لوژینکی و در کنار رودخانهای که مسکو را به دو قسمت تقسیم کرده است، برگزار خواهد شد.
در این روز همچنین فینال مواد پرش طول زنان، پرتاب دیسک زنان، 10 هزار متر زنان و 100 متر برگزار میشود ضمن اینکه قهرمان دهگانه این مسابقات که از نخستین روز شروع شده است، مشخص خواهد شد.
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