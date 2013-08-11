اعلام برنامه های جوانان دولت یازدهم

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سلطانی‌فر، وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان در بخشی از برنامه‌های خود به موضوع جوانان پرداخته و با اشاره به چالش‌های این حوزه راهبردهایی را ارائه داده است که در این میان بررسی مشکلات ازدواج جوانان در اولویت قرار دارد."

در مقدمه این فصل از برنامه‌های وزیر پیشنهادی آمده است:رشد جوان کشور به همراه شکل‏‌گیری پدیدۀ دورۀ جوانی در جامعۀ ایران، بسیاری از ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مدیریتی را متأثر ساخته است. در چنین شرایطی، مسائل و نیازهای اساسی جوانان از اولویت و اهمیت ویژه‏ای برخوردار گشته است؛ چنان که می‌‏توان اذعان داشت در صورت اهتمام واقعی نسبت به این مهم، فرصت کم‏نظیری برای مشارکت جوانان در ساختن فردایی بهتر فراهم خواهد شد. در این میان یکی از ضرورت‏های اصلی اهتمام به امور جوانان، ایجاد مجموعه‏ای از سیاست‌های روشن در این امر است که هم راهنما برای عمل در حوزۀ جوانان باشد و هم جهت‏گیری‏‌ها و اولویت‏های اصلی اقدام و اجرا را در آن حوزه تعیین کند.

در بخش دیگر از این برنامه‌ها آمده است: البته ماهیت امر جوانان که گستره‏ای از انواع موضوعات و عرصه‏های مختلف را شامل است (اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، بهداشتی، آموزشی، فراغتی و حقوقی) و نیز امری بین بخشی است (که در حوزۀ فعالیت‏‌ها و مأموریت‌‏های سازمانهای مختلف قرار می‌‏گیرد)؛ ضرورت اقدام در این عرصه را مضاعف می‌‏سازد.

این امر به ویژه از آن جهت که امور جوانان صرفاً امور توصیه‏ای نیست و نیازمند برنامه و اقدام مشخص از سوی دستگاه‏هاست و نیز از آن منظر که سازمان‌ها و دستگاه‏های دخیل در امور جوانان به دلیل تنوع و گستردگی وظایف و مسئولیت‏‌ها با نوعی ناهماهنگی، بلاتکلیفی و نابسامانی (در این مورد) روبرو هستند؛ ضروری‏‌تر می‌‏نماید.

مطالبات و بررسی‏های کار‌شناسی نشان می‌‏دهد که موضوع جوانان امری چند وجهی و نیز بین بخشی است و موفقیت در دسترسی به اهداف آن نیازمند همکاری و مشارکت تمام بخش‌ها و عوامل تأثیر گذار از جمله دستگاه‏های مسئول در امور جوانان، سازمان‏‌ها و نهادهای غیر دولتی و مدنی و مخصوصاً خود جوانان است؛ ضمن اینکه عزم واقعی تمام عوامل مؤثر در پیشبرد امور جوانان و مخصوصاً تمامی راهبران اصلی جامعه و حکومت را نیز در این باره می‌‏طلبد.

البته بسیار مهم است که یادآور شود، سیاست‌های ملی جوانان تنها زمانی مؤثر و نافذ است که متعاقب تصویب آن تمامی بخش‏های مرتبط، نسبت به ارائه برنامۀ عمل در خصوص اهداف و سیاست‏های اجرایی آن متعهد گردند و حداکثر ظرف مدت معینی برنامۀ عمل خود را در حوزۀ فعالیت‏های بخشی، با همکاری سازمان متولی امور جوانان و نیز سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی ارائه نمایند تا پس از تصویب به اجرا درآید.

در جریان این فرآیند، مهم‌ترین پیش‏نیاز اولاً ترفیع امور جوانان از مقوله‏ای صرفاً فرهنگی به مقوله‏ای گسترده در تمامی بخش‏‌ها (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و ثانیاً ارتقای امور جوانان به عالی‏‌ترین سطوح مدیریتی و تصمیم‏گیری در کشور است تا ابزار لازم برای پیگیری و نظارت واقعی و فرابخشی امور جوانان در حوزه‏های گوناگون فراهم باشد.

این امر، پرداختن به امور جوانان را وارد مرحلۀ نوینی خواهد ساخت؛ که براساس آن، امکان پیگیری و نظارت بر امور جوانان در حوزه‏های مختلف بخشی و دستگاهی از طریق عضویت سازمان متولی امور جوانان در ساختار تصمیم‏سازی و تصمیم‏گیری کشور (دولت و شوراهای عالی) فراهم شود.

سلطانی فر در ادامه ارائه برنامه های خود به چالش های جوانان اشاره کرده و اعلام کرده است که چالش های جوانان شامل :

۱. پایین بودن شاخص مشارکت اقتصادی و اجتماعی

۲. بالا بودن نرخ بیکاری نسبت به عموم جامعه حداقل دو برابر به ویژه در مورد جوانان تحصیل کرده

۳. عدم استفاده بهینه از اوقات فراغت (شاخص‏های اوقات فراغت در ایران نشان می‌‏دهد مدت زمان اوقات فراغت کمتر، غیر تقاضا محور، فردی، غیر فعال و... است.)

۴. بالا بودن سرانه رفتارهای مجرمانه

۵. پایین بودن مهارت‏های زندگی

۶. ناهماهنگی بین قوانین و مقررات جاری کشور با نیاز‌ها و انتظارات نو شونده جوانان

۷. ناهمخوانی بین سیاست‏‌ها و برنامه‏های دستگاه‌ها با انتظارات و نیاز‏های نو شونده جوانان

۸. ضعف دانش و اطلاعات جدید در تولید سیاست‏‌ها، راهبرد‌ها و اقدامات لازم در حوزه ساماندهی امور جوانان

۹. ضعف نهادهای غیر حاکمیتی (نهادهای مدنی و بخش خصوصی) در ساماندهی امور جوانان

۱۰. چالش سربازی

۱۱. فرار مغز‌ها و مهاجرت نخبگان

۱۲. گسترش فن‏آوری اطلاعات

۱۳. تحول در الگوی مصرف مواد مخدر

۱۴. عدم انطباق آموزش‏های آکادمیک و دانشگاهی با نیازهای جامعه و بازار کار

۱۵. افزایش تعداد تصادفات رانندگی، حوادث، اضطراب و آسیب‏های روانی

۱۶. تنوع مد، موسیقی و تحول در چگونگی روابط دختران و پسران

۱۷. تأثیر چالش‏های نو پدید جهانی همچون محیط زیست، مواد مخدر و بیماری‏های جنسی و آسیب‏های اجتماعی

۱۸. رؤیارویی جوانان با معضل کنکور

۱۹. مشکلات جوانان در ارتباط با ازدواج و تشکیل نهاد خانواده

۲۰. بحث تامین مسکن جوانان به هنگام ازدواج

راهبردهای ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی جوانان برای حل چالش‌های حوزه جوانان چیست؟

(راهبرد اول) «ساماندهی امور جوانان از طریق سیاست‏گذاری، پایش و تجمیع ظرفیت‏های دستگاه‏‌ها و پژوهش‏های نگرشی»

سیاست اول- توجه به اسناد بالادستی (اندیشه‏های حضرت امام خمینی (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری در سیاستهای کلان کشور، مصوبات شورای عالی جوانان، برنامه پنجم توسعه و....) در امور جوانان

سیاست دوم- تدوین شاخص‏های حمایتی و ساماندهی جوانان، علمی شدن پایش‏‌ها و نظارت دستگاه‏‌ها در مورد جوانان در جهت پایش دوره‏ای آن‌ها

سیاست سوم- ایجاد همگرایی در دستگاه‏های اجرایی و بهره‏گیری از ظرفیت همه دستگاه‏های مسئول در امور جوانان

سیاست چهارم- زمینه‏سازی اجرای منشور تربیتی نسل جوان و سند توسعه و ساماندهی امور جوانان با توجه به ظرفیت‏های استانی و اجرایی کشور

سیاست پنجم- بکارگیری استعدادهای جوانان و خلاقیت و نوآوری آنان در جهت ساماندهی این نسل و تشکل ایشان در سازماندهی جوانان کشور

(راهبرد دوم) «ساماندهی و غنی سازی اوقات فراغت جوانان»

سیاست اول- بازتعریف سبک زندگی جوانان با توجه به الگوی ایرانی و اسلامی

سیاست دوم- بکارگیری فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات به منظور استقرار نظام برنامه‏ریزی و مدیریت یکپارچه و هماهنگ‏سازی فعالیت‏‌ها و نظارت بر اجرای برنامه‏های فراغتی جوانان

سیاست سوم- اجرای برنامه‏های فراغتی هویت آفرین و الگوسازی در حوزه برنامه‏های اوقات فراغت جوانان و اطلاع رسانی برنامه‏های فراغتی

سیاست چهارم- شفاف‏سازی وظایف دستگاه‏های اجرایی ذیربط در حوزه اوقات فراغت جوانان و فعال‏سازی بخش‏های غیر دولتی در این حوزه

سیاست پنجم- اجرای برنامه‏های فراغتی در زمینه سازندگی کشور و رفع محرومیت‏های فرهنگی و اجتماعی و پوشش خدمات حمایتی و بیمه‏ای در این برنامه‏‌ها

(راهبرد سوم) «تعالی بخشی به ابعاد شخصیتی و هویتی جوانان با تعمیق‏ باورهای مذهبی و انقلابی در آنان»

سیاست اول- تلاش در جهت ارتقای هویتی و سطح شناخت جوانان از فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی

سیاست دوم- ایجاد زمینه خود اتکایی و تقویت روحیه‏ی تلاش و سازندگی در جوانان با رویکرد تربیت و رشد استعدادهای آنان

سیاست سوم- تلاش در راستای بستر سازی رشد استعداد‌ها، بروز نبوغ و خلاقیت‏های جوانان

سیاست چهارم- اعتلای جایگاه جوانان در عرصه بین‏المللی

(راهبرد چهارم) «ارتقاء سطح مشارکت جوانان و افزایش روحیه‏ی جوان باوری، جوان‏گرایی و جوان یاوری در کشور»

سیاست اول- بستر سازی و نهادینه نمودن مشارکت جوانان و ایجاد تعامل آن‌ها با سایر نهادهای دولتی و غیردولتی

سیاست دوم- زمینه‏سازی برای ایجاد شبکه‏های اجتماعی و هم‏گرایی در بین تشکل‏های فراگیر جوانان

سیاست سوم- تقویت سازمان‏های مردم نهاد (فرهنگی، علمی و ورزشی و... جوانان) و تقویت مشارکت نخبگان

(راهبرد پنجم) «توسعه و ارتقاء فرهنگی – تربیتی عرصه‌‏های ورزشی و جوانان کشـور»

سیاست اول- تلاش در جهت فرهنگی کردن میادین ورزشی و تحکیم اصول و مبانی تربیت اسلامی

سیاست دوم- پرورش روح فتوت و مردانگی و فضائل انسانی در قهرمانان و ورزشکاران

سیاست سوم- مهندسی فرهنگی- هنری و تربیتی عرصه‏های ورزشی

سیاست چهارم- ظرفیت‏سازی فرهنگی و رسانه‏ای و ایجاد سامانه اطلاع‏رسانی به روز، هنرمندانه، فعال و ترویج و تبلیغ اقدامات موثر ورزشی و امور جوانان

(راهبرد ششم) تلاش در جهت تحکیم نهاد خانواده و ترویج ازدواج آگاهانه، به‏ هنگام و آسان

سیاست اول- تلاش در جهت تحکیم نهاد خانواده و فرهنگ عمومی کشور

سیاست دوم- توانمندسازی جوانان جهت بهره‏مندی از ازدواج به‏هنگام و آگاهانه و آسان

سیاست سوم- حمایت از مراکز مشاوره ازدواج صلاحیت‏دار برای تسهیل امر ازدواج، متناسب با استعدادهای نسل جوان

سیاست چهارم- برنامه‏ریزی جهت ساماندهی در مراکز مشاوره ازدواج و ترغیب سازمان‏های مرتبط به کاهش زمینه‏های طلاق از جمله مسائل فرهنگی، رسانه‏ای، اقتصادی در جامعه

سیاست پنجم- رفع موانع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای تسهیل ازدواج به‏هنگام و آگاهانه

فصل دوم: «مهم‌ترین برنامه‏های اجرایی امور جوانان»

۱. پیگیری برگزاری جلسات شورای عالی جوانان

۲. تحقیق و بررسی در مسائل و مشکلات اشتغال جوانان و روش‏های تأمین شغلی، حرفه‏ای و اجتماعی آنان

۳. طراحی و مدیریت طرح‏های ملی و نمونه‏سازی فعالیت‏های مربوط به جوانان با همکاری دستگاه‏های اجرایی مرتبط

۴. تدوین و ابلاغ شاخص‏های ساماندهی امور جوانان

۵. تهیه بانک اطلاعاتی دستگاه‏های عضو شورا و ستاد

۶. بررسی و شناسایی راه‏کارهایی جهت استفاده از ظرفیت آزاد امکانات دولتی به نفع جوانان

۷. بررسی ظرفیت‏‌ها و بازنگری منشور تربیتی نسل جوان و سند ملی توسعه ساماندهی امور جوانان

۸. بکارگیری جوانان پژوهشگر در دسته‏بندی مسائل جوانان کشورهای اسلامی و تیم‏های مشترک منطقه‏ای

۹. تدوین سند ملی ارتقای مشارکت جوانان

۱۰. برگزاری همایش‏های تخصصی و علمی در رابطه با شناخت تمدن و فرهنگ اسلامی ایرانی

۱۱. انعقاد تفاهم‏نامه با شهرداری‏‌ها، آموزش و پرورش، وزارت علوم تحقیقات و فن‏آوری، سازمان بسیج مستضعفان به منظور توسعه کمی و کیفی برنامه‏های فراغتی جوانان و بهره‏گیری مطلوب از مساجد و فضا‌ها و اماکن مذهبی و فرهنگی

۱۲. مشارکت در برگزاری اردوهای راهیان نور

۱۳. مستندسازی برنامه‏های اوقات فراغت جوانان

۱۴. برگزاری جشنواره برترین‏های اوقات فراغت (دستگاه‏های متولی) در دو سطح استانی و ملی

۱۵. ۱۶. تقسیم کار ملی و وظایف دستگاه‏های اجرایی ذیربط در حوزه اوقات فراغت جوانان

۱۶. ساماندهی امور جوانان در استان‏‌ها با موضوع اوقات فراغت، تجمیع برنامه‏‌ها و برنامه‏ریزی براساس ظرفیت دستگاه‏‌ها

۱۷. مشارکت در برگزاری اردوهای جهادی

۱۸. بررسی زمینه توانمندسازی دستگاه‏‌ها در رابطه با جوانان

۱۹. تشکیل و تشویق تالار ایده‏‌پردازی جوانان از طریق فن‏آوری الکترونیکی

۲۰. فرصت‏سازی برای حضور فعال و مشارکت جویانه‏ی جوانان در محیط‏های دانشگاهی

۲۱. برگزاری نشست‏های مشترک علمی و فرهنگی با جوانان سایر کشورهای دوست و مسلمان

۲۲. تسهیل فرآیند تأسیس و فعالیت سازمان‏های غیردولتی جوانان

۲۳. شناسایی و واگذاری برخی امور اجرایی به سازمان‏های مردم نهاد جوانان

۲۴. شناسایی و حمایت از تشکل‏های تخصصی

۲۵. صدور اعتبار نامه‏های تخصصی برای تشکل‏های غیردولتی جوانان

۲۶. حمایت از تولید و نشر کتاب به منظور تحقق اهداف فرهنگی و تربیتی وزارت

۲۷. بهره‏گیری از ظرفیت‏های هنری- ادبی برای توسعه فرهنگی تربیتی ورزش

۲۸. فضاسازی و نشر فرهنگ و معارف قرآنی در عرصه‏های ورزش و جوانان کشور

۲۹. تبلیغ فضیلت‏های پهلوانی و فتوت در میادین ورزشی با آشناسازی ورزشکاران با زندگی پهلوانان نامی اسلامی و ایرانی

۳۰. بازآرایی محیط‏های ورزشی با شعارهای اخلاقی، فرهنگی و تربیتی و سخنان حکیمانه بزرگان با بهره‏گیری از نماد‌ها، تندیس‏‌ها و جلوه‏های بصری

۳۱. سرمایه‏گذاری در تهیه سریال، تله فیلم و مستندهای تلویزیونی و تولیدات رادیویی با مضامین فرهنگی و تربیتی

۳۲. ارائه آیین‏نامه‏‌ها و مقررات فراگیر به کمیسیون‏‌ها و کمیته‏های شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور اخذ مصوبه و تسهیل توسعه فرهنگی ورزش کشور

۳۳. هماهنگی و اتخاذ تمهیدات لازم برای ساماندهی وضعیت روزنامه‏‌ها و سایت‏های ورزشی (نظام گزینش، ارتقاء حرفه‏ای و آموزش، استانداردسازی)

۳۴. تجلیل از برگزیدگان اخلاق و معنویت و تکریم فعالان فرهنگی ورزش و جوانان کشور

۳۵. بهره‏مندی از نقش الگویی پیشکسوتان، پهلوانان، مربیان، قهرمانان و نخبگان جوان در ترویج مبانی فرهنگی و تربیت اسلامی

۳۶. برگزاری مراسم تجلیل از برگزیدگان عرصه‏های فرهنگی ورزش و نخبگان جوان

۳۷. پیگیری رفع موانع ازدواج در بین جوانان و اعلام به سازمان‏های ذیربط و تبلیغ ازدواج آسان در بین آنان

۳۸. تدوین آیین‏نامه‏ ساماندهی مراکز تخصصی ازدواج و خانواده

۳۹. پیگیری اعطای تسهیلات قرض‏الحسنه ازدواج و اشتغال

۴۰. ترویج فرهنگ ازدواج آسان در زندگی با رعایت شعائر و سنت‏های مذهبی

۴۱. ایجاد مراکز رسمی آشنایی جوانان جهت ازدواج

۴۲. تدوین شاخص‏های پایداری خانواده به‏صورت آسان و قابل فهم برای جوانان و چاپ موضوعات آن

۴۳. ساماندهی مراکز مشاوره، ازدواج و نظارت جدی به روند فعالیت آنان

۴۴. پیگیری مراحل تشویقی جهت ازدواج جوانان از جمله: مسکن، تسهیلات قرض‌‏الحسنه و...

با برنامه‌های ارائه شده از سوی مسعود سلطانی فر وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان باید دید آیا کارهای بر زمین مانده در دولت دهم می‌تواند در این دولت به سرانجام قابل قبولی برسد.