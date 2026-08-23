رسانه اماراتی: الوصل با خرید طارمی به دنبال قهرمانی در لیگ است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی مهاجم تیم ملی فوتبال ایران پس از چند فصل حضور در فوتبال اروپا، تصمیم به بازگشت به فوتبال آسیا گرفت و با امضای قراردادی رسمی به الوصل امارات پیوست.

رسانه اماراتی «emirates۲۴» نوشت: طارمی از المپیاکوس یونان راهی الوصل شده است؛ انتقالی که پس از رقابت شدید چند باشگاه برای جذب این مهاجم نهایی شد. او قرار است جایگزین میگل بورخا شود که چند روز پیش از فهرست الوصل خارج شد و به لیگ مکزیک پیوست.

طارمی کارنامه‌ای قابل توجه در فوتبال باشگاهی دارد و پیش از این پیراهن تیم‌هایی همچون ریو آوه و پورتو پرتغال، اینتر میلان ایتالیا و الغرافه قطر را بر تن کرده است.

باشگاه الوصل با جذب این مهاجم ایرانی به دنبال تقویت خط حمله خود است؛ تیمی که در فصل جدید امیدوار است بار دیگر به جمع مدعیان قهرمانی بازگردد و برای کسب عنوان قهرمانی لیگ حرفه‌ای ادنوک امارات رقابت کند. الوصل در حال حاضر با کسب ۶ امتیاز و پیش از پایان دیدارهای هفته دوم، در صدر جدول این مسابقات قرار دارد.

مهدی طارمی نهمین بازیکنی است که الوصل در پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی به خدمت گرفته است. انتظار می‌رود این باشگاه در روزهای آینده نیز با توجه به نیازهای کادر فنی، خریدهای دیگری انجام دهد تا نقاط ضعف تیم برطرف و ترکیب با بازیکنان موردنظر تقویت شود.

الوصل علاوه بر رقابت‌های داخلی، در فصل پیش رو در لیگ قهرمانان آسیا نخبگان نیز حضور خواهد داشت و به همین دلیل خود را برای یک فصل پرچالش و فشرده آماده می‌کند.