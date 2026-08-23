رجبی دوانی: نیازمند «انقلابی درون انقلاب» هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین رجبیدوانی، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ در نشست تحلیلی نقش ما در مقابله با وادادگی فرهنگی که در مجموعه شهدای هفتم تیر (سرچشمه) برگزار شد با آسیبشناسی روند انقلاب اسلامی از ابتدای پیروزی تا امروز، به انتقاد صریح از عملکرد برخی نهادها از جمله شورای نگهبان پرداخت.
تمدنسازی دستاورد بزرگ انقلاب و نهادهای بیسابقه
رجبیدوانی در ابتدای این نشست با اشاره به ماهیت تمدنساز انقلاب اسلامی اظهار داشت: واژه ایجاد تمدن نوین اسلامی را امام راحل و شهید بهشتی ابداع کردند و نظریههای عمیقی در این باره مطرح ساختند. پس از پیروزی انقلاب، نهادهای بزرگ تمدنی پدید آمد که نخستین و بیسابقهترین آنها در تاریخ جهان، نظام ولایت بود. این گوهر ناب حتی در زمان امیرالمؤمنین(ع) و حضرت مجتبی(ع) نیز از باب حاکمیت سیاسی به شکل امروزی محقق نشده بود و پس از پیامبر(ص) تا پیش از نظام جمهوری اسلامی، ولایت به معنای حاکمیت سیاسی شکل نگرفته بود.
وی با برشمردن نهادهای انقلابی همچون سپاه پاسداران، جهاد سازندگی، کمیته امداد، نهضت سوادآموزی، بنیاد مسکن، بنیاد شهید و سازمان تبلیغات اسلامی افزود: تشکیل این نهادها و بهویژه واحدهای پرورشی در مدارس که جوانان بسیاری را راهی جبههها کرد، معادلات تحمیلی و جبری جهان را برهم ریخت و نشان داد در عصر بیدینی میتوان حکومت دینی تشکیل داد. همین دستاوردها بود که دشمن را به شدت احساس خطر واداشت.
تخریب نهادهای انقلابی توسط غربگرایان
این استاد تاریخ با بیان اینکه غربیها بیش از ما مسلمانان روی نقاط قوت و ضعف انقلاب کار کردند، گفت: دشمن از اوایل انقلاب با تحمیل گروهکها و جنگ، تلاش کرد جامعه را منحرف کند. متأسفانه نهادهای عظیمی که به برکت انقلاب پدید آمده بودند، یکییکی تضعیف شدند. نهاد جهاد سازندگی را به بهانه صرفهجویی در بودجه در وزارت کشاورزی ادغام کردند و روح جهاد را از آن گرفتند. امور پرورشی که یادگار شهید رجایی و باهنر بود را از بین بردند و جوانان را در برابر هجمه دشمن بیدفاع رها کردند. حتی ستاد انقلاب فرهنگی نیز از حیز انتفاع ساقط شد تا جایی که امام راحل بارها از عملکرد آن ابراز ناامیدی کردند.
آسیبشناسی سهگانه از انحراف انقلاب
رجبیدوانی در ادامه به آسیبشناسی جو انقلاب و رنگباختن آرمانها پرداخت و سه عامل اصلی را در این انحراف دخیل دانست: مورد اول نفوذ است؛ دشمن از طریق عوامل خود، عناصری را به داخل کشور فرستاد. ما اوایل انقلاب تحصیلکردههای انقلابی کافی نداشتیم و مجبور شدیم از بازگشتگان آمریکا و اروپا دعوت به کار کنیم؛ بسیاری از این افراد با نگاه غربی، زمینه نفوذ را فراهم کردند. مورد دوم نگاههای غلط و انحرافی برخی دولتها، بهویژه از دوره "سازندگی" است که آرمانزدایی و رنگباختن ارزشهای اسلامی از همان زمان کلید خورد.*مورد سوم و مهمتر از همه، کوتاهی نهادهای مسئول است.»
انتقاد تند از شورای نگهبان و ورود تابعیتهای دوگانه به مملکت
وی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد صریح از شورای نگهبان تأکید کرد: به صراحت شورای نگهبان را مورد نقد قرار میدهم. نهادی که باید حافظ قوانین کشور باشد و بر صلاحیت رئیسجمهور و نمایندگان مجلس نظارت کند، با اشتباهات فاحش و گسترده خود، بارهای سنگینی را روی دست کشور گذاشت. به دلیل همین اشتباهات و کوتاهیها، امروز در مملکت ما مسئولانی روی کار آمدهاند که خانوادههایشان دارای تابعیت آمریکا و انگلیس هستند. متأسفانه نه رئیسجمهور و نه نمایندگان مجلس به قانون عمل نمیکنند و دستگاه قضا نیز باید در این زمینه ورود کرده، با متخلفان برخورد کند و آنها را مجبور به استعفا نماید.
رجبیدوانی در پایان راهکار برونرفت از این شرایط را یک حرکت بنیادین دانست و خاطرنشان کرد: امروز باید یک انقلاب جدید در دل انقلاب صورت بگیرد. کسانی که به انقلاب ضربه زدند باید از صحنه سیاسی محو، حذف و محاکمه شوند. تا زمانی که با رانتخوارانی که از جایگاه سیاسی سوءاستفاده کرده و سوپرمیلیاردر شدهاند برخورد اساسی نشود، هیچ نتیجهای حاصل نخواهد شد.
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