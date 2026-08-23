خبرگزاری مهر، گروه‌ استان‌ها- حمیدرضا عبدالمنافی‌: اردوی تیم ملی پاراتکواندو مردان در خانه تکواندو استان البرز با حضور هشت ملی‌پوش منتخب کشور در حال برگزاری است؛ اردویی که هدف اصلی آن آماده‌سازی تیم برای حضور در مسابقات پرزیدنت‌کاپ پاکستان و پس از آن بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن است. در این اردو، پنج ورزشکار دارای سهمیه بازی‌های آسیایی هستند و ترکیبی از نفرات جوان و باتجربه تمرینات خود را دنبال می‌کنند.

در همین راستا، علی کریمی صابر، مربی تیم ملی پاراتکواندو مردان در گفتگو با خبرنگار مهر از آخرین وضعیت فنی ملی‌پوشان، روند انتخاب نفرات، برنامه تیم برای مسابقات پیش‌رو، شرایط آماده‌سازی برای بازی‌های آسیایی ناگویا، سطح رقبا و ضرورت حمایت بیشتر از ورزشکاران پاراتکواندو گفت.

*ورزشکارانی که به این مرحله از اردوی تیم ملی دعوت شده‌اند چه مراحلی را طی کرده‌اند؟

این منتخبان ابتدا در مسابقات قهرمانی کشور شرکت کردند و نفرات برتر و مستعد از این رقابت‌ها شناسایی شدند. پس از آن، ورزشکاران منتخب در اردوهای تیم ملی مورد ارزیابی قرار گرفتند و در نهایت نفرات برتر به ترکیب اردو راه پیدا کردند.

*در حال حاضر چند ورزشکار در اردو حضور دارند و برای چه مسابقاتی آماده می‌شوند؟

در حال حاضر هشت بازیکن در اردو حضور دارند و تمرینات خود را برای مسابقات پرزیدنت‌کاپ پاکستان دنبال می‌کنند. این رقابت‌ها نخستین رویداد مهم پیش‌روی تیم است و پس از آن نیز بازی‌های آسیایی ناگویا را داریم.

*چند نفر از ملی‌پوشان حاضر در اردو سهمیه بازی‌های آسیایی را در اختیار دارند؟

پنج نفر از هشت بازیکن حاضر در اردو، سهمیه بازی‌های آسیایی را در اختیار دارند و تلاش می‌کنیم شرایطی را فراهم کنیم که این ورزشکاران با بالاترین سطح آمادگی راهی ناگویا شوند.

*از نظر رده سنی، چه ترکیبی در اختیار دارید؟

ورزشکاران حاضر در این اردو در رده بزرگسالان هستند، اما ترکیبی از جوانان و بازیکنان باتجربه را در اختیار داریم. برخی از بازیکنان سابقه حضور در رده جوانان را دارند و اکنون در کنار ورزشکاران باتجربه و المپین‌های تیم تمرین می‌کنند.

*این ترکیب جوان و باتجربه چه تأثیری بر شرایط فنی تیم دارد؟

این موضوع یک فرصت بسیار خوب برای تیم است. حضور بازیکنان باتجربه در کنار جوانان باعث می‌شود ورزشکاران جوان از تجربیات آنها استفاده کنند. این تقابل دو نسل می‌تواند به رشد فنی و حرفه‌ای جوانان کمک کند و امیدواریم بتوانیم از انرژی جوانان و تجربه بازیکنان باسابقه در مسابقات پیش‌رو بهترین استفاده را داشته باشیم.

*وضعیت فنی تیم ملی را در آستانه مسابقات پرزیدنت‌کاپ پاکستان چگونه ارزیابی می‌کنید؟

شرایط تیم خوب است و تمرینات با جدیت دنبال می‌شود. تلاش ما این است که در این اردو نقاط ضعف و قوت ورزشکاران را بررسی کنیم و ملی‌پوشان را به سطح آمادگی مطلوب برسانیم. هدف ما حضور قدرتمند در مسابقات و کسب نتایج قابل قبول برای کشورمان است.

*آیا مسابقات پرزیدنت‌کاپ را بیشتر یک رویداد تدارکاتی برای بازی‌های آسیایی می‌دانید یا برای کسب مدال در آن هدف‌گذاری کرده‌اید؟

قطعاً هر مسابقه‌ای که تیم ملی در آن حضور پیدا می‌کند، برای ما اهمیت دارد و با هدف کسب بهترین نتیجه وارد رقابت‌ها می‌شویم. در عین حال این مسابقات می‌تواند فرصت مناسبی برای ارزیابی شرایط ملی‌پوشان و آماده‌سازی آنها برای بازی‌های آسیایی ناگویا باشد.

*مهم‌ترین رویدادهای پیش‌روی تیم ملی پاراتکواندو در یک سال آینده چیست؟

در پایان ماه مسابقات پرزیدنت‌کاپ را پیش رو داریم و پس از آن نیز در صورت فراهم شدن شرایط، در رقابت‌های گرندپری شرکت خواهیم کرد. بعد از این مسابقات، بازی‌های آسیایی ناگویا مهم‌ترین رویداد پیش‌رو است و در حال حاضر تمرکز ویژه‌ای روی آماده‌سازی ملی‌پوشان برای این رقابت‌ها داریم.

*رقبای اصلی ایران در پاراتکواندو چه کشورهایی هستند؟

در گذشته شاید می‌توانستیم روی کشورهایی مانند ازبکستان، مغولستان، کره جنوبی و ترکیه به عنوان رقبای اصلی حساب کنیم، اما شرایط امروز متفاوت است. کشورهای مختلف سرمایه‌گذاری ویژه‌ای روی پاراتکواندو انجام داده‌اند و سطح رقابت‌ها بسیار گسترده شده است. بنابراین دیگر نمی‌توانیم هیچ کشوری را دست‌کم بگیریم و باید مقابل همه رقبا با آمادگی کامل وارد میدان شویم.

*مهم‌ترین دغدغه فنی شما برای حضور در رقابت‌های آسیایی چیست؟

مهم‌ترین موضوع حفظ آمادگی ورزشکاران و رساندن آنها به شرایط ایده‌آل در زمان برگزاری مسابقات است. فاصله رقابت‌ها بسیار نزدیک شده و رقبای ما نیز سرمایه‌گذاری زیادی انجام داده‌اند. بنابراین باید برنامه آماده‌سازی را با دقت دنبال کنیم و اجازه ندهیم از نظر فنی از رقبا عقب بمانیم.

*اردو از چه زمانی آغاز شده و تا چه زمانی ادامه دارد؟

اردو از ابتدای ماه آغاز شده و طبق برنامه تا بیست‌وچهارم یا بیست‌وپنجم ادامه خواهد داشت و پس از آن تیم برای اعزام به مسابقات آماده می‌شود.

*شرایط جنگی اخیر چه تأثیری بر روند برگزاری اردوهای تیم ملی داشت؟

در آن شرایط، ورزشکاران ما در قالب اعزام‌های قهرمانی آسیا و مسابقات آزاد کره حضور داشتند و اردوها نیز دنبال می‌شد. در مقطعی اردو متوقف شد، اما بلافاصله شرایط تمرین فراهم شد و ورزشکاران به تمرینات بازگشتند. با وجود شرایط سخت کشور، تلاش شد امکانات لازم برای آماده‌سازی ملی‌پوشان فراهم شود تا بتوانند با قدرت در مسابقات حضور پیدا کنند و برای کشور افتخارآفرینی کنند.

* میزان حمایت از پاراتکواندوکاران کشور را چطور ارزیابی می کنید؟

ورزشکاران پاراتکواندو واقعاً نیازمند حمایت بیشتر هستند. با توجه به تلاش و زحماتی که ورزشکاران پاراتکواندو می‌کشند، انتظار داریم بیشتر دیده شوند و حمایت مسئولان از آنها افزایش پیدا کند.

*برای جذب ورزشکاران جدید و جوان‌گرایی در تیم ملی چه برنامه‌ای دارید؟

بعد از بازی‌های آسیایی ناگویا، مسابقات جهانی برگزار خواهد شد و با هماهنگی فدراسیون قرار است پس از این رقابت‌ها یک مرحله انتخابی برگزار شود تا بتوانیم بازیکنان جدید را وارد چرخه تیم ملی کنیم.

*وضعیت پشتوانه‌سازی در پاراتکواندو چگونه است؟

در حال حاضر حدود ۴۵ بازیکن داریم که ۲۰ یا ۲۱ ساله هستند و برخی نیز زیر ۲۰ سال سن دارند. این نشان می‌دهد جوان‌گرایی در حال انجام است و قطعاً حضور این ورزشکاران جوان می‌تواند برای آینده پاراتکواندو کشور بسیار مهم باشد. اگر این روند ادامه پیدا کند، در سال‌های آینده پشتوانه خوبی برای تیم ملی خواهیم داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی تیم ملی پاراتکواندو مردان در حالی در البرز دنبال می‌شود که کادر فنی با تلفیق تجربه ملی‌پوشان باسابقه و انگیزه ورزشکاران جوان، به دنبال ساخت تیمی قدرتمند برای رقابت‌های پیش‌رو است؛ تیمی که پس از حضور در آزمون پرزیدنت‌کاپ پاکستان، برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا آماده می‌شود.

حمایت از ورزشکاران، توسعه رده‌های پایه و تداوم جوان‌گرایی می‌تواند مسیر پاراتکواندو ایران را برای حضور قدرتمند در رقابت‌های بین‌المللی هموارتر کند.