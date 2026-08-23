حریق در آشپزخانه لوسترفروشی خیابان فردوسی اصفهان مهار شد

مجتبی دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۲۲:۰۸ روز ۳۱ مردادماه، گزارش وقوع حریق در یک واحد تجاری واقع در خیابان فردوسی اصفهان به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان اعلام شد.

وی افزود: پس از دریافت گزارش، نیروهای عملیاتی ایستگاه‌های ۲۷ و ۵ آتش‌نشانی اصفهان بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و عملیات اطفای حریق را در دستور کار قرار دادند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ادامه داد: بررسی اولیه نشان داد آتش‌سوزی در بخش آشپزخانه یک مغازه لوسترفروشی رخ داده و موجب انتشار و تجمع حجم زیادی دود در فضای واحد تجاری شده است.

دهقانی تصریح کرد: آتش‌نشانان پس از حضور در محل، ضمن انجام عملیات اطفای حریق، نسبت به تخلیه دود موجود در مغازه اقدام کردند و با تلاش نیروهای عملیاتی، حریق به‌طور کامل مهار شد.

وی خاطرنشان کرد: اقدام سریع آتش‌نشانان موجب شد از گسترش آتش به دیگر بخش‌های مغازه و سرایت آن به سایر نقاط جلوگیری شود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با تأکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی در واحدهای تجاری گفت: وجود تجهیزات و تأسیسات مختلف در واحدهای صنفی و تجاری، ضرورت رعایت اصول ایمنی و توجه به وضعیت وسایل و تجهیزات برقی و حرارتی را دوچندان می‌کند.

وی افزود: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه دود یا حریق، باید در سریع‌ترین زمان ممکن با سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی تماس گرفته و ضمن اعلام دقیق نشانی، اطلاعات لازم درباره محل و نوع حادثه را در اختیار نیروهای امدادی قرار دهند.

دهقانی یادآور شد: سرعت در اطلاع‌رسانی و حضور به‌موقع نیروهای آتش‌نشانی نقش مهمی در جلوگیری از گسترش حریق و کاهش خسارت‌های احتمالی دارد.