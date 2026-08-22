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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۱

تعمیر کولر جان مرد جوان مشهدی را گرفت

تعمیر کولر جان مرد جوان مشهدی را گرفت

مشهد- سخنگوی سازمان آتش نشانی مشهد از جان باختن یک مرد بر اثر برق گرفتگی هنگام تعمیر کولر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید معین رضا فرخنده از جان باختن یک مرد بر اثر برق گرفتگی هنگام تعمیر کولر خبر داد و اظهار کرد: این حادثه ساعتی قبل به مرکز ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله آتش نشانان ایستگاه ۹ به خیابان سحر محله سیدی اعزام شدند.

وی ادامه داد: در این حادثه مرد جوانی حدودا ۳۷ ساله برای تعمیر کولر به پشت بام رفته بود که متاسفانه دچار برق گرفتگی شد.

به گفته سخنگوی سازمان آتش نشانی مشهد، زمانی که آتش نشانان برای انتقال مصدوم به پشت بام رفتند با پیکر بی جان وی مواجه شدند.

فرخنده ضمن اظهار تأسف از این حادثه، به شهروندان توصیه کرد حتما هنگام تعمیر لوازم برقی، جریان برق را قطع کنند تا شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم.

کد مطلب 6924363

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