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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۱۹

فصل کاشت زعفران در خوزستان آغاز شد

فصل کاشت زعفران در خوزستان آغاز شد

اهواز - مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از آغاز فصل کاشت گیاه دارویی زعفران در سطح یک هکتار از اراضی شهرستان دزپارت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه سلطانی شامگاه شنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اعلام آغاز فصل کاشت گیاه دارویی زعفران در شهرستان دزپارت از شهریورماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: زعفران به عنوان یکی از باارزش‌ترین گیاهان ادویه‌ای و دارویی چندساله، مراحل رشد خود را در فصول پاییز و زمستان سپری می‌کند و توسعه کشت آن در دستور کار این معاونت قرار دارد.

‌سلطانی با اشاره به وضعیت سطح زیر کشت این محصول در استان افزود: در سال زراعی ۱۴۰۴، کل سطح زیر کشت زعفران در استان خوزستان به ۳۱ هکتار رسید که این محصول در پنج شهرستان دزپارت، ایذه، باغملک، اندیکا و لالی کشت شده است. در این میان، شهرستان دزپارت با ۲۲ هکتار، بیشترین سطح زیر کشت زعفران استان را به خود اختصاص داده و به عنوان قطب اصلی تولید این محصول شناخته می‌شود.

‌مدیر باغبانی سازمان با تشریح مزایای اقتصادی و زیست‌محیطی کشت زعفران تصریح کرد: سازگاری بالا با اقلیم استان، نیاز آبی بسیار کم (تنها پنج مرحله آبیاری) و عدم همزمانی آبیاری آن با پیک مصرف آب سایر گیاهان از مهم‌ترین دلایل توسعه کشت زعفران است. علاوه بر این، دوره رشد پنج‌ساله این گیاه زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار روستایی و ارزآوری بالا از طریق صادرات می‌شود.

‌وی در پایان با اشاره به مقاومت بالای این گیاه در برابر شرایط نامساعد محیطی و کم بودن آفات و بیماری‌های اختصاصی آن بیان کرد: مناسب‌ترین تاریخ کاشت زعفران در خوزستان شهریورماه است که گلدهی آن تابع زمان کاشت و اولین آبیاری خواهد بود و عملیات برداشت محصول نیز از اواخر آبان آغاز شده و تا پایان آذرماه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6924314

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    نظرات

    • ایران پاد و اسلام زنده باد IR ۱۴:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
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      با سلام تمام مناطق کوهستانی و دشتها و دامنه های مناطق کوهستانی خوزستان که منتهی به چهارمحال بختیاری می شوند. برای کشت زعفران مناسب است مناطقی مانند شیمبار ، چِلَو ، سوسن مال ، سوسن سُهراَو شاتل و دشت گل ، بابااحمدی ، آرپنا ، چشمه چُلپار ، هارکله ،حتی ،بخشهایی آرسنال سردست تا احمد فداله ، کتک ،موری ،شَلال و در نهایت تمام طول بازقت« چهارمحال بختیاری در سرحد خوزستان » مناطقی بسیار مستعد برای کشت زعفران می باشند... «خاک واقلیم مناسب» ، وجود گیاه گل حسرتی از خانواده زعفران در منطقه و فصل پاییز ...

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