کمک خیران اصفهانی طی ۲ روز گذشته زمینه‌ آزادی ۸ زندانی را فراهم کرد

اسدالله گرجی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و افرادی که صرفاً به دلیل ناتوانی مالی در پرداخت بدهی خود گرفتار زندان شده‌اند، یکی از جلوه‌های ارزشمند نوع‌دوستی و مسئولیت اجتماعی در جامعه است و خیران اصفهانی در این زمینه همواره مشارکت مؤثری داشته‌اند.

وی افزود: در یکی از این اقدامات، یک خیر نیک‌سرشت با اهدای ۲۰ میلیون تومان به ستاد دیه استان اصفهان، زمینه آزادی یک زندانی معسر مالی را فراهم کرد؛ این فرد به دلیل ناتوانی در پرداخت دین و بدهی خود در زندان به سر می‌برد.

مدیر ستاد دیه استان اصفهان ادامه داد: همچنین در آستانه سالروز میلاد حضرت محمد مصطفی (ص)، یکی از خیران نیک‌اندیش اصفهانی با اهدای مبلغ ۲۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، زمینه آزادی پنج زندانی واجد شرایط جرایم غیرعمد را فراهم کرد.

گرجی‌زاده با اشاره به اینکه این پنج زندانی از سرپرستان خانواده بودند، تصریح کرد: این اقدام خیرخواهانه علاوه بر رهایی این افراد از زندان، موجب بازگشت آنان به جمع خانواده و ایجاد آرامش و نشاط در میان اعضای خانواده‌هایشان شد.

وی گفت: این خیر نیک‌اندیش در پیامی اعلام کرده بود که همواره تلاش دارد با استعانت از خداوند و در حد توان خود، زمینه شادی و آرامش خانواده‌هایی را فراهم کند که به دلیل ناتوانی مالی و گرفتار شدن سرپرست خانواده در زندان، با مشکلات مختلف مواجه شده‌اند.

مدیر ستاد دیه استان اصفهان همچنین به کمک یک خیر جوان به مناسبت روز پزشک اشاره کرد و گفت: این نیکوکار با اهدای ۳۰ میلیون تومان و با نیت شادی روح پدر مرحوم خود و گرامیداشت روز پزشک، زمینه آزادی یک زندانی معسر مالی را فراهم کرد.

وی افزود: این خیر ابراز امیدواری کرده است که کمک او بتواند موجب شادی دل یک خانواده و بازگشت لبخند به کانون آن شود؛ اقدامی که از منظر انسانی و اجتماعی، ارزش و اثرگذاری قابل توجهی دارد.

گرجی‌زاده ادامه داد: همزمان با حلول ماه ربیع‌الاول و در سالروز آغاز امامت حضرت مهدی (عج) نیز جمعی از خیران جوان با مشارکت و همدلی، مبلغ ۷۸ میلیون تومان برای آزادی یک زندانی نیازمند جرایم غیرعمد اهدا کردند.

وی خاطرنشان کرد: این زندانی به دلیل بدهی مالی و ناتوانی در بازپرداخت آن در زندان به سر می‌برد و کمک خیران جوان موجب شد زمینه آزادی و بازگشت او به خانواده فراهم شود.

مدیر ستاد دیه استان اصفهان با قدردانی از خیران و نیکوکارانی که در این اقدامات مشارکت داشته‌اند، گفت: این اقدامات نشان می‌دهد که کمک‌های فردی و مشارکت‌های جمعی، حتی با مبالغی که شاید در نگاه نخست محدود به نظر برسند، می‌توانند سرنوشت یک خانواده را تغییر دهند و فردی گرفتار را به زندگی عادی بازگردانند.

وی تأکید کرد: بسیاری از زندانیان جرایم غیرعمد به دلیل ارتکاب جرم عمدی در زندان نیستند، بلکه مشکلات اقتصادی، بدهی و ناتوانی در پرداخت دیون موجب گرفتار شدن آنان شده است و در چنین شرایطی حمایت خیران می‌تواند از تداوم آسیب‌های ناشی از حبس جلوگیری کند.

گرجی‌زاده با بیان اینکه هدف ستاد دیه تنها کاهش جمعیت زندان‌ها نیست، اظهار کرد: تلاش این مجموعه در وهله نخست برای تحکیم بنیان خانواده‌ها و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از حضور سرپرست خانواده در زندان است؛ چراکه ادامه حبس یک فرد معسر می‌تواند مشکلات اقتصادی و اجتماعی خانواده او را تشدید کند.

وی افزود: حمایت از زندانیان نیازمند و خانواده‌های آنان می‌تواند علاوه بر کاهش آسیب‌های اجتماعی، زمینه بازگشت دوباره این افراد به جامعه و ایفای نقش مؤثر آنان در خانواده و اجتماع را فراهم کند.

مدیر ستاد دیه استان اصفهان در پایان از خیران، نیکوکاران، گروه‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد خواست در پویش‌های آزادی زندانیان جرایم غیرعمد مشارکت کنند و گفت: هر میزان کمک در این مسیر می‌تواند گامی برای بازگرداندن یک انسان به زندگی، شادی یک خانواده و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از حبس سرپرست خانواده باشد.