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۲۰ مرداد ۱۳۹۲، ۲۰:۱۰

هفته چهارم لیگ برتر؛

باخت پرسپولیس از سایپا در پایان نیمه اول/ نیلسون بعد از 300 دقیقه گل خورد

باخت پرسپولیس از سایپا در پایان نیمه اول/ نیلسون بعد از 300 دقیقه گل خورد

نیمه نخست دیدار تیم‌های سایپا البرز و پرسپولیس در هفته چهارم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با برتری تیم نارنجی‌پوش کرجی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته چهارم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز با برگزاری دیدار تیم‌های سایپا البرز و پرسپولیس آغاز شد که در پایان نیمه نخست تیم میزبان با یک گل سرخپوشانی تهرانی را مغلوب کرد.

در این بازی که از ساعت 19:25 دقیقه و با قضاوت سیدمهدی سیدعلی در ورزشگاه انقلاب کرج آغاز شد، "روزبه شاه علیدوست" در دقیقه 30 و با شوتی از راه دور دروازه تیم پرسپولیس را باز کرد تا تیمش با برتری به رختکن برود.

این نخستین توپی بود که در فصل جاری لیگ برتر وارد دروازه پرسپولیس شد. نیلسون جونیور که در 3 بازی گذشته دروازه خود را بسته نگه داشته بود، پس از 300 دقیقه نخستین گل خود را در لیگ سیزدهم دریافت کرد.

در این نیمه علی دایی از نیلسون جونیور، سیدجلال حسینی، محسن بنگر، میثم حسینی، حسین ماهینی، رضا حقیقی، محمد نوری، قاسم دهنوی، میلاد غریبی، پیام صادقیان و سیدمهدی سیدصالحی در ترکیب پرسپولیس استفاده کرد.

 

کد مطلب 2113694

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