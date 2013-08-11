پرسپولیس فرهنگ فوتبال را رعایت کند/ بازیکن استرالیایی در یک قدمی مس کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، محمود یاوری عصر شنبه در نشست مطبوعاتی پیش از دیدار دو تیم مس کرمان و ذوب آهن اصفهان با اشاره جدا شدن هفت بازیکن لیگ برتری از این تیم و جذب 14 بازیکن لیگ دسته یک گفت: تیم ما برای رسیدن به روزهای اوج و شکوفایی نیاز به صبر داد و باید این فرصت به بازیکنان جدید داده شود که تجربه اندوزی کنند.

وی با اشاره به اینکه در بازی مقابل پرسپولیس همگی دیدند که مس کرمان بازی خوب و قوی ارائه داد، گفت: در صدد هستیم با انجام تمرینات بیشتر و ایجاد هماهنگی بیشتر بین بازیکنان درصد آمادگی تیم را بالاتر ببریم که این امر نیازمند زمان است.

سرمربی مس کرمان گفت: یک بازیکن استرالیایی برای پست دفاع در نظر گرفته ایم که وی در حال حاضر عازم کرمان است و دیدار مس کرمان و ذوب آهن اصفهان را از نزدیک مشاهده خواهد کرد.

یاوری از جذب این بازیکن در صورت موافقت کادر فنی تیم خبر داد و افزود: اما باید اذعان داشت که مدافعان مس کرمان در چند بازی اخیر خوب عمل کرده اند و عملکرد خط هافبک و ساختار دفاعی دلیل گل هایی بوده است که از حریف دریافت کرده ایم.

مسئولین باشگاه پرسپولیس مصاحبه های بازیکنانشان را کنترل کنند

وی در ادامه از مسئولین باشگاه پرسپولیس خواست که فرهنگ فوتبال را رعایت کنند و افزود: آقای رویانیان و همچنین روابط عمومی این تیم باید مصاحبه هایی را که بازیکنانشان انجام می دهند را کنترل کنند و این درست نیست که یکی از بازیکنان پرسپولیس در مصاحبه خود به سرمربی مس کرمان توهین کند.

یاوری گفت: در دیدار مقابل این تیم تمامی 10 بازیکن پرسپولیس به جز دهنوی به سمت نیمکت مس کرمان آمدند که این نشان از اخلاق این بازیکنان و ادب و احترام آنها دارد.



مقابل ذوب آهن تهاجمی بازی می کنیم

یاوری با اشاره به دیدار پیش روی تیمش با ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: ذوب آهن اصفهان یکی از بهترین تیم های لیگ برتر است و ما در نظر داریم با ارائه یک بازی تهاجمی سه امیتاز این بازی را از آن خود کنیم.

وی از احتمال استفاده از سه بازیکن تهاجمی در این دیدار خبر داد و افزود: ذوب آهن اصفهان دارای بازیکنان با تکنیکی است و ما با آنالیز بازی های این تیم شناخت خوبی از آنها داشته و به یاری خدا و تلاش نارنجی پوشان کرمانی پیروز میدان خواهیم بود.

سرمربی مس کرمان از طرفداران و رسانه های کرمان خواست که تیم مس کرمان را مورد حمایت قرار دهند و افزود: هدف ما ارائه بازی جوانمردانه و تماشگرپسند و همچنین کسب نتیجه مطلوب است.

جای خالی حسین خانی در اردوی تیم ملی

سرمربی مس کرمان در ادامه سخنان خود با اشاره به تعطیلی 15 روزه لیگ برتر به دلیل اردوی تیم ملی تصریح کرد: این بازه زمانی فرصتی مناسب برای تغییر سیستم تیم است و می توان از این فرصت برای بهتر ساختن شرایط مس کرمان به خوبی بهره گرفت.

یاوری همچین با اشاره به عدم حضور فرزاد حسین خانی در اردوی تیم ملی گفت: این بازیکن یکی از بهترین و آیده آل ترین بازکنان ماست و جای خالی او در اردوی تیم ملی احساس می شد.

